Новый кроссовер Mitsubishi на 7 мест, вызвавший ажиотажный спрос, расширяет список рынков сбыта

Компания Mitsubishi представила новый трехрядный кроссовер Destinator в июле этого года. Машину построили на той же переднеприводной платформе, что и другой SUV-бестселлер марки Xforce. Автомобиль отличился брутальной внешностью и вместительным салоном при относительно невысокой цене, чем вызвал бурный интерес со стороны покупателей.

Первым рынком для «Дестинатора» стала Индонезия, а теперь эта модель готовится расширить список стран сбыта еще одним государством Юго-Восточной Азии – Филиппинами.

Mitsubishi Destinator

Кроссовер Mitsubishi Destinator был создан на базе концепт-кара DST, получив такие же как у прототипа Т-образные светодиодные фары и горизонтальные многослойные световые полосы. Верхнюю часть решетки радиатора машины выполнили в форме замкнутой сетки, а сзади установили Т-образную группу фонарей.

Длина автомобиля составила 4,7-метра, а ширина и высота оказались равна по 1,8-метра. Что касается колесной базы, то она растянулась до 2,8-метров.

Интерьер Mitsubishi Destinator

В салоне трехрядного кроссовера установили 8-дюймовую цифровую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый центральный сенсорный экран.

Под капотом нового Destinator был установлен 1,5-литровый турбомотор на 161 лошадиную силу (250 Нм), сочетающийся с вариатором. Полный привод в этой модели не предусмотрен, но можно рассчитывать на высокий дорожный просвет и подвеску, настроенную на 5 режимов работы по неровностям.