Стало известно, как может выглядеть следующее поколение Mercedes-Benz E-Class 

Актуальное поколение Mercedes-Benz E-Class (W214) дебютировало в 2023 году. Сейчас эта модель дожидается обновления, но параллельно ведутся работы над ее следующей генерацией, обещающей радикальные изменения в экстерьере и технической стороне машины.
Накануне грузинский независимый художник Георги Тедорадзе показал собственное видение проекта свежей «ешки», выложив неофициальные рендеры такого автомобиля.
Седан, показанный на спекулятивных картинках, может сохранить общие пропорции своего предшественника и выглядеть как очень хорошо выполненная эволюция.
4-дверке на изображениях досталась совершенно новая радиаторная решетка, которая напоминает концепт-кары «Мерседеса» десятилетней давности, фары с графикой в виде трехлучевых звезд, которые стали значительно уже, и лаконичный передний бампер.
Другие интересные детали авторского проекта нового E-Class включают в себя дверные ручки, установленные заподлицо, зауженные задние фонари, подсвеченную эмблему Mercedes-Benz, а также спортивный задний бампер и диффузор.
Ранее сообщалось, что следующий E-Class может превратиться в чистый электромобиль, а его выпуск хотят наладить уже в 2027 году. Длина 4-дверки может приблизиться к 5 метрам, а в качестве основы для нее должна выступить платформа MB.EA-M.
Архитектура предназначена для установки электромоторов с максимальной производительностью до 250 кВт (в случае с двумя двигателями – до 360 кВт).