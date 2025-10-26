Стало известно, как может выглядеть следующее поколение Mercedes-Benz E-Class 

Актуальное поколение Mercedes-Benz E-Class (W214) дебютировало в 2023 году. Сейчас эта модель дожидается обновления, но параллельно ведутся работы над ее следующей генерацией, обещающей радикальные изменения в экстерьере и технической стороне машины.

Накануне грузинский независимый художник Георги Тедорадзе показал собственное видение проекта свежей «ешки», выложив неофициальные рендеры такого автомобиля.

Спекулятивное изображение нового Mercedes-Benz E-Class

Седан, показанный на спекулятивных картинках, может сохранить общие пропорции своего предшественника и выглядеть как очень хорошо выполненная эволюция.

4-дверке на изображениях досталась совершенно новая радиаторная решетка, которая напоминает концепт-кары «Мерседеса» десятилетней давности, фары с графикой в виде трехлучевых звезд, которые стали значительно уже, и лаконичный передний бампер.

Другие интересные детали авторского проекта нового E-Class включают в себя дверные ручки, установленные заподлицо, зауженные задние фонари, подсвеченную эмблему Mercedes-Benz, а также спортивный задний бампер и диффузор.

Спекулятивное изображение нового Mercedes-Benz E-Class

Ранее сообщалось, что следующий E-Class может превратиться в чистый электромобиль, а его выпуск хотят наладить уже в 2027 году. Длина 4-дверки может приблизиться к 5 метрам, а в качестве основы для нее должна выступить платформа MB.EA-M.

Архитектура предназначена для установки электромоторов с максимальной производительностью до 250 кВт (в случае с двумя двигателями – до 360 кВт).