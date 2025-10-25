ДомойАвтоновости сегодняПреемник культового мини-внедорожника Mitsubishi снова в повестке

Преемник культового мини-внедорожника Mitsubishi снова в повестке

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 07 22 в 19.05.22

Внедорожник Mitsubishi Pajero Mini появился в продаже в конце 1994 года, став настоящим бестселлером японского автопроизводителя. Машину ценили за компактные размеры, полноценный полный привод, высокий дорожный просвет и короткие свесы, позволявшие преодолевать даже самое сложные участки бездорожья. 

В 2012 году автомобиль настолько устарел, что был снят с конвейера. Но отсутствовать Pajero Mini на рынке предстоит не так долго, как многие думали.

Снимок экрана 2025 07 22 в 19.05.06
Mitsubishi Pajero Mini (спекулятивный рендер)

По информации японского инсайдерского агентства «BestCarWeb», проект возрожденного «Паджеро Мини» снова в повестке. Машина находится на этапе планирования и может возродиться не в виде полноценного рамного внедорожника, а субкомпакта с несущим кузовом.

В основу автомобиля, если его решатся выпустить на рынок, должна лечь платформа популярного кей-кара Delica Mini.

У своего прародителя Pajero Mini может унаследовать небольшие габариты (длина 3,4-метра, ширина – 1,5-метра, высота – 1,8-метра). Расстояние между осями машины должно составить примерно 2,5-метра. 

Снимок экрана 2025 07 22 в 19.05.39
Mitsubishi Pajero Mini (спекулятивный рендер)

Как и в случае с «Мини-Деликой», автомобилю будет положена система полного привода, но реализованная не так, как раньше. За подключение задних колес будет отвечать муфта на задней оси. 

У Delica Mini новый Mitsubishi Pajero Mini должен также перенять его малолитражные моторы: 3-цилиндровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 52 лошадиные силы (60 Нм) и турбомотор на 64 л.с. (100 Нм). 

Презентация возрожденного «Паджеро Мини» может состояться в 2027 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото: BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыты возможные сроки перезапуска культового спорткара Honda NSX

Лучшему автомобилю Японии добавили ретро-стиля

Новый Nissan на замену Renault Duster готовится к...

Новый нетривиальный кроссовер Honda показан в виртуальном виде

Suzuki хочет выпустить новый маленький кроссовер Y43 для...

Новый спортивный автомобиль Subaru уже не за горами

Audi Q7 третьего поколения удивит эффектной внешностью

У машин только трех автомобильных марок есть шанс...

Полностью электрический минивэн Sharp от производителя микроволновок появится...

«АвтоВАЗ» скоро выпустит семейную Lada на 7 мест,...

У Toyota скоро появится два новых электрических «вседорожника»

Единственный в своем роде пикап Mercedes оценили в...

Редкий экс-военный внедорожник Land Rover 101 Forward Control...

Самые неломающиеся компактные кроссоверы делает не Toyota и...

Новый Audi A2 впервые показался на реалистичных изображениях

Свежий рамный внедорожник Kia обрел армейскую версию

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+