Преемник культового мини-внедорожника Mitsubishi снова в повестке

Внедорожник Mitsubishi Pajero Mini появился в продаже в конце 1994 года, став настоящим бестселлером японского автопроизводителя. Машину ценили за компактные размеры, полноценный полный привод, высокий дорожный просвет и короткие свесы, позволявшие преодолевать даже самое сложные участки бездорожья.

В 2012 году автомобиль настолько устарел, что был снят с конвейера. Но отсутствовать Pajero Mini на рынке предстоит не так долго, как многие думали.

Mitsubishi Pajero Mini (спекулятивный рендер)

По информации японского инсайдерского агентства «BestCarWeb», проект возрожденного «Паджеро Мини» снова в повестке. Машина находится на этапе планирования и может возродиться не в виде полноценного рамного внедорожника, а субкомпакта с несущим кузовом.

В основу автомобиля, если его решатся выпустить на рынок, должна лечь платформа популярного кей-кара Delica Mini.

У своего прародителя Pajero Mini может унаследовать небольшие габариты (длина 3,4-метра, ширина – 1,5-метра, высота – 1,8-метра). Расстояние между осями машины должно составить примерно 2,5-метра.

Mitsubishi Pajero Mini (спекулятивный рендер)

Как и в случае с «Мини-Деликой», автомобилю будет положена система полного привода, но реализованная не так, как раньше. За подключение задних колес будет отвечать муфта на задней оси.

У Delica Mini новый Mitsubishi Pajero Mini должен также перенять его малолитражные моторы: 3-цилиндровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 52 лошадиные силы (60 Нм) и турбомотор на 64 л.с. (100 Нм).

Презентация возрожденного «Паджеро Мини» может состояться в 2027 году.