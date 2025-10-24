Suzuki хочет выпустить новый маленький кроссовер Y43 для небогатых покупателей

Японский автопроизводитель Suzuki в последнее время активничает в области кроссоверов. Модельная линейка компании в сегменте SUV растет на глазах и сейчас включает в себя не только автомобили, работающие на ископаемом топливе, но и даже электрокары.

В ближайшие планы «Сузуки», по слухам, пришедшим из Японии, входит выпуск некоего субкомпактного кроссовера, длина которого составит менее 4 метров.

Машина позиционируется как потенциальный конкурент бюджетника Hyundai Exter и будет близка к своему сопернику по многим параметрам, в том числе габаритным размерам.

Неофициальный рендер нового субкомпактного кроссовера Suzuki Y43

В заводской документации проект носит индекс Y43, но официальное название автомобиля пока не определено. О технической составляющей также ничего неизвестно, хотя уже ходят некоторые слухи.

Ожидается, что в основу автомобиля ляжет платформа Suzuki Brezza. «Паркетник» получит оквадраченный кузов с вертикальной посадкой и высоким дорожным просветом, а также трансмиссию, схожую по конструкции с хэтчбеком Swift нового поколения.

Премьеру справить новый субкомпактный SUV компании «Сузуки» может ориентировочно в период с 2026 по 2027 год.