Единственный в своем роде пикап Mercedes оценили в 3,2 миллиона рублей, но не в России

Текст: Ростислав Архипов
Роскошные пикапы набирают популярность по всему миру. Большинству людей не нужна грузоподъемность в одну тонну, а необходим просто автомобиль с вместительным грузовым отсеком. На днях одну из таких машин выставили на продажу на аукционе «fourbieexchange». 

Это не простой пикап, а уникальный. Все дело в том, что он основан на модели Mercedes-Benz 500SEL 1983 года выпуска. Из высокопроизводительного штутгартского седана авторам проекта удалось сделать роскошный грузовичок с объемной грузовой платформой.

Уникальный пикап Mercedes, выставленный на торги

Заказчиком машины является бизнесмен Крис Хан, который использовал ее в качестве развозного и утилитарного автомобиля.

При создании пикапа основной акцент был сделан на структурной устойчивости кузова и долговечности, чтобы машина легко проходила строгие технические осмотры TÜV и могла без проблем эксплуатироваться на общественных дорогах.

Поэтому авторы проекта не просто отрезали четверть автомобиля, но и сделали все, чтобы он был безопасен для использования. 

Уникальный пикап Mercedes, выставленный на торги

К примеру, задние двери им пришлось заварить, а заднюю часть крышки багажника сделать откидной как в классических пикапах, не испортив корму машины.

Единственная часть, которая в этом пикапе выглядит немного странно, это увеличенная центральная стойка и плоская задняя панель позади того, что сейчас является кабиной.

Это детали, которые никогда не устанавливались в обычный S-Class, поскольку таких пикапов попросту не существовало. Так что их пришлось изготавливать вручную. 

Интерьер уникального пикапа Mercedes, выставленного на торги

Под капотом грузовичка размещен 5-литровый мотор V8 M117 европейского стандарта. Привод задний, а внутри все выглядит как в обычном S-Class.

Запрашиваемая цена на этот роскошный пикап с пробегом 151 тысяча километров составляет 39 тысяч долларов или около 3 миллионов 200 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. 

Фото:Fourbieexchange

