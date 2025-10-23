Свежий рамный внедорожник Kia обрел армейскую версию

Премьера нового рамного вездехода Kia с утилитарным кузовом, получившего имя Tasman, состоялась в конце 2024 года, а в начале 2025-го машина вышла в продажу и к настоящему времени заняла большинство основных рынков сбыта, появившись в том числе в России.

Накануне на выставке аэрокосмической и оборонной промышленности (ADEX) в Южной Корее была показана новая версия Kia Tasman, которой предстоит использоваться не в гражданских целях.

Автомобиль основан на серийном Tasman и разработан подразделением специальных транспортных средств Kia.

Армейская версия Kia Tasman

Машину модернизировали для использования в оборонных целях, наделив ее специальным внедорожным оборудованием и средствами связи. Пикап базируется не на простом Tasman, а на его «внедорожной» модификации X-Pro.

Какие конкретно изменения, помимо камуфляжной матовой ливреи, были реализованы в военном варианте «Тасмана» не уточняется, но гражданский Tasman X-Pro комплектуется 17-дюймовыми колесами, обутыми в вездеходные покрышки, электронным блокируемым задним дифференциалом, защитой днища и топливного бака.

Армейская версия Kia Tasman

Внутри пикапа установлены вентилируемые передние сиденья и диван заднего ряда с функцией подогрева. В арсенал машины также входит люк в крыше и многое другое.

Под капотом Tasman X-Pro трудится 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизельный мотор на 210 лошадиных сил и 440 Нм. Ассистирует ему 8-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.