Peugeot 208 обещает кардинальные перемены в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
Копия peugeot 208 2027 1160x619 1

Новый Peugeot 208 готовится к выходу. Машина должна появиться на рынке в следующем году и стать важной вехой как для французского автопроизводителя, так и для его нынешнего владельца – концерна Stellantis.

Автомобиль будет впервые использовать платформу STLA Small, разработанную для компактных машин группы, и предлагаться исключительно в «батарейной» модификации.

От реформенного «двести восьмого» ждут нового наружного дизайна и внутренних перемен, в том числе «квадратного» рулевого колеса с системой управления Steer-by-Wire. 

Peugeot 208 exclusive images 3
Рендер салона нового Peugeot 208

Новая система устранит необходимость в прямом механическом соединении рулевого управления с колесами и обеспечит ощущение маневренности, которого сейчас нет ни в одном другом автомобиле «Пежо».

Новый руль собираются дополнить большим 21-дюймовым изогнутым дисплеем над передней панелью с настраиваемыми клавишами быстрого доступа.

peugeot 208 2027 1160x619 1
Рендер нового Peugeot 208

Эстетически новый 208-й, по слухам, будет вдохновлен старшими братьями (308, 3008 и 5008), переняв у них современный язык дизайна Peugeot. Пропорции автомобиля должны увеличиться, а сама машина может стать длиннее и шире нынешней. 

Приводить в движение 5-дверку будет электромотор на 156 лошадиных сил и аккумулятор емкостью 82 кВт/ч, обеспечивающий модели запас хода до 430 километров.

Производство хэтчбека собираются наладить в Сарагосе (Испания). В продажу машина поступит в 2026 году и будет стоить примерно 34 тысячи 500 евро (около 3,2-миллиона рублей).

Фото:Auto-Moto, Avarvarii/Autoexpress

