Новый Mercedes-Benz S-Class показали в виде конкурента BMW 7-Series

Текст: Михаил Романченко
bold all new mercedes s class meets tamer refreshed bmw 7 series in a clash of cgi titans 1 2

После многих лет стагнации и упадка сектор представительских седанов не собирается сдаваться под натиском кроссоверов и внедорожников. Ведущие автопроизводители не готовы расставаться со своими большими 4-дверками. И Mercedes-Benz здесь не исключение.

Штутгартская марка готовит сразу два варианта модели S-Class нового поколения: классическую топливную версию и на 100-процентов электрическую. По крайней мере такие слухи ходят об этом автомобиле в Германии.

bold all new mercedes s class meets tamer refreshed bmw 7 series in a clash of cgi titans 1 1 1
Рендер Mercedes-Benz S-Class нового поколения

А пока независимые цифровые художники пытаются угадать, как S-Class поменяет внешность в своем новом поколении. Одним из них является автор YouTube-канала «Evren Ozgun Spy Sketch». 

Дизайнер подготовил первые рендеры совершенно нового Mercedes-Benz S-Class, который может дебютировать в ближайшие несколько лет. 

Седан на спекулятивных изображениях приобрел узкие фары со звездами, заимствованные у прототипа Vision Iconic. Эффектная пиксельная решетка радиатора четырехдверки и бампер напоминают актуальный GLC в версии EQ, а корма является продолжением дизайна действующей модели. 

bold all new mercedes s class meets tamer refreshed bmw 7 series in a clash of cgi titans 2 1
Рендер Mercedes-Benz S-Class нового поколения

Подтвержденных технических сведений о проекте нового S-Class пока нет. Слухи говорят о том, что топливный седан будет основан на платформе MRA, тогда как его батарейный аналог построят на специальной архитектуре MB.EA, предназначенной для электрокаров.

Мощностные характеристики двигателей машины должны расположиться в вилке от 360 до 500 лошадиных сил и даже выше, а дальнобойность в аккумуляторном варианте на одном заряде оказаться в пределах 550 – 800 км. 

Фото:Evren Ozgun Spy Sketch

