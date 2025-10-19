Mitsubishi Lancer Evo XI показали на реалистичных изображениях

Mitsubishi Lancer последнего на данный момент поколения дебютировал в 2007 году. Следом за ним был показан его высокопроизводительный вариант Evolution.

С ростом спроса на кроссоверы и электрокары в «Митсубиши» решили избавиться от «Лансеров» во всех итерациях в 2016 году. Машины так и не получили преемников, но не исключено, что у них появятся такие варианты в будущем.

Как мог бы выглядеть Lancer Evo XI, если такой проект появится, на днях продемонстрировала студия дизайна «Avantedesigns». Ее авторы подготовили концепт-арты этой высокопроизводительной 4-дверки в классическом красном цвете Satin Red.

Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Lancer Evo

Автомобилю достались узкие светодиодные дневные ходовые огни, рельефный капот с двумя воздухозаборниками, а также массивный бампер с крупной решеткой радиатора и круглыми фонарями.

По бокам машины было решено расположить новомодные потайные ручки, интегрированные вровень в кузов.

Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Lancer Evo

Дополнили образ «заряженного» Lancer нового поколения, существующего сейчас только виртуально, массивное заднее антикрыло, фонари в стиле предшественника, имитация диффузора с двумя большими выхлопными патрубками и темные легкосплавные колесные диски специального дизайна.

Полноценно заглянуть в салон машины авторы изображений не позволили, но от интерьера такого автомобиля вполне можно было бы ждать передних ковшеобразных сидений со встроенными 4-точечными ремнями безопасности красного цвета.