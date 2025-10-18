Найден Mercedes, который простоял в гараже 42 года и никогда не ставился на учет

В Великобритании (Стратфорд на Эйвоне) обнаружили «капсулу времени». Нетронутый Mercedes-Benz 500SL (R107) 1982 года выпуска, простоявший в частном гараже на протяжении 42 лет.

Пробег автомобиля, найденного в «Туманном Альбионе», составляет всего 42 мили. Утверждается, что машина никогда не стояла на учете, не ремонтировалась и не эксплуатировалась на дорогах страны.

Сохранить автомобиль в прекрасном состоянии удалось благодаря его владельцу Мистеру Хафу, который держал его в отапливаемом и сухом гараже под присмотром.

Mercedes-Benz 500SL (R107) 1982 года

Незаполненные регистрационные документы на автомобиль сохранились вместе с оригинальными документами о продаже и доказывают, что машина никогда не выезжала на общественные дороги.

5-литровый двигатель M117 V8, развивающий 240 лошадиных сил, до сих пор покрыт заводским покрытием Waxoyl для защиты при транспортировке. Даже выхлопная система и днище машины остались нетронутыми.

Mercedes-Benz 500SL (R107) 1982 года

То же самое касается каждой детали – от заводских наклеек с надписью «Кондиционер» до оригинальных кожаных сидений с подогревом.

В общем машина сохранилась в точности в том виде, в каком она покинула стены завода. И сейчас представляет собой артефакт немецкого автомобильного дизайна, нетронутый временем, погодой или износом.

Интерьер Mercedes-Benz 500SL (R107) 1982 года

Для историков, реставраторов и просто любителей автомобилей конкретно этот экземпляр Mercedes-Benz 500SL (R107) представляет собой настоящую капсулу времени.

Судьба машины уже известна. Из-за проблем со здоровьем предыдущий владелец 500SL передал его на хранение в компанию SLShop. Руководители этой фирмы пообещали, что никогда не выставят автомобиль на продажу и постараются сохранить его в первозданном виде как можно дольше.