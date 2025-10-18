Раскрыт дизельный седан с самым большим пробегом в мире

Один дизельный седан, переписавший правила надежности, десятилетиями колесил по дорогам Европы. И в итоге намотал такой километраж, который заставит многих дальнобойщиков прослезиться. В нем не было никаких замысловатых технологий или цифровых ухищрений – только чистая механическая выносливость и упорство инженеров. Имя этой дизельной 4-дверки – Mercedes-Benz 240D W115.

Титул самого дальнобойного дизельного седана принадлежит автомобилю, которым владел таксист из Греции Салоник Грегориос Сакинидис. Мужчина приобрел свой «Мерседес» на вторичном рынке в 1980 году когда возраст этой машины насчитывал уже 4 года.

Таксист из Греции Грегориос Сакинидис со своим Mercedes-Benz 240D W115

То, что начиналось как «рабочая лошадка», в итоге переросло в легенду. На момент, когда Mercedes-Benz 240D W115 был передан в музей компании в Штутгарте в 2004 году эта четырехдверка успела накатать невероятные 4 миллиона 600 тысяч километров пробега. Такого расстояния было бы достаточно, чтобы обогнуть Землю более ста раз.

Сам автомобиль был максимально простым. Под его капотом трудился 2,4-литровый дизельный мотор OM616, выдававший всего 64 лошадиные силы и 97 Нм крутящего момента. Никакого турбонаддува у машины не было, как и продвинутой электроники.

Таксист из Греции Грегориос Сакинидис со своим Mercedes-Benz 240D W115

Греческий таксист ездил на автомобиле каждый день, часто подолгу (от рассвета до полуночи). Мужчина следил за состоянием своей машины, регулярно меняя масло, фильтры и поддерживая механический топливный насос в чистом состоянии.

Несмотря на то, что почти за три десятилетия его Mercedes-Benz 240D W115 пришлось пройти через две замены двигателя, в седане по-прежнему использовалась заводская коробка передач, шасси и подвеска.

Как этому «Мерседес» удалось установить рекорд по пробегу? Во многом это связано с его выносливым двигателем. 2,4-литровый 4-цилиндровый рядный дизель OM616 с чугунным блоком цилиндров, непрямым впрыском и безотказным механическим топливным насосом демонстрировал чудеса надежности.

Момент передачи Mercedes-Benz 240D W115 с пробегом 4,6 млн км в музей в Штутгарте

Отсутствие сложной электроники означало, что вероятность отказов минимальна, а неимение турбонаддува меньше проблем с перегревом.

Низкая степень сжатия снижала нагрузку на внутренние компоненты. Поршни двигались медленнее, температура оставалась стабильной, а износ – контролируемым. Двигатель был создан не для высоких оборотов, а для того, чтобы выдерживать километр за километром, день за днём.

Сейчас этот дизельный седан Mercedes-Benz, ставший рекордсменом по задокументированному пробегу в мире среди машин с «тяжелотопливным» двигателем, хранится в музее автопроизводителя в Штутгарте после проведенной реставрации.