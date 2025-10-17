ДомойАвтоновости сегодняДолгожданный внедорожник Toyota против Suzuki Jimny могут показать уже через несколько дней

Долгожданный внедорожник Toyota против Suzuki Jimny могут показать уже через несколько дней

compactcruiseron the beach 1

Одной из главных новинок Toyota этого года считается совершенно новый рамный мини-внедорожник компании, который должен вклиниться в семейство легендарных моделей Land Cruiser. Предполагалось, что дебют машины состоится в конце октября на выставке JMS-2025, но, похоже, автомобиль увидит свет немного раньше.

По данным японского инсайдерского журнала «Mag-X», презентация серийной версии внедорожника, который могут назвать Land Cruiser FJ, состоится в следующий вторник, 21 октября в 5 утра по токийскому времени.

fullsizemodel in ed2 fq 1
Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV

Утверждается, что местные СМИ уже получили фотографии машины из пресс-релизов, но им предписали соблюдать мораторий на публикацию информации и снимков автомобиля до его официальной премьеры.

Напомним, изначально планировалось представить новый рамный внедорожник Toyota, который станет мини-вариантом Land Cruiser Prado, еще в 2023 году, но премьеру машины перенесли на 2024 год, а затем и на 2025-й. 

Toyota Compact Cruiser EV Toyota
Интерьер концепт-кара Toyota Compact Cruiser EV

Ожидается, что внешне новинка будет сильно напоминать концепт-кар Compact Cruiser EV, дебютировавший несколько лет назад, а также окажется построена на недорогом лестничном рамном шасси азиатской модели Hilux Champ. 

Выпуск этой модели, как и ее родственника по платформе, будет вестись на заводе в Таиланде. 

С выходом в продажу новинка Toyota поборется за покупателей с менее крупным, но очень популярным внедорожником Suzuki Jimny Nomade с пятидверным кузовом.

