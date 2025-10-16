ДомойАвтоновости сегодня«Заряженный» Suzuki Swift могут представить уже меньше, чем через 2 недели

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
00 s suzuki JMS 01 head 600x400 1

Suzuki Swift нового поколения поступил в продажу в начале 2024 года, но его «заряженный» прообраз с приставкой Sport по-прежнему в строю в предыдущей итерации. Ожидается, что последний экземпляр этой модели будет передан заказчику в ноябре 2025 года, после чего машина покинет конвейер. Но для нее уже почти готова замена.

Премьера абсолютно нового Suzuki Swift Sport может состояться уже меньше, чем через две недели на выставке JMS-2025 в Токио.

10 s suzuki JMS 01 1
Suzuki Swift Sport нового поколения (неофициальный рендер)

По информации журнала «BestCarWeb», презентация «заряженной» версии актуальной генерации хэтчбека «Свифт» с 70-ю процентной вероятностью состоится именно на выставке «Японской мобильности», которая откроет двери в столице страны уже 30 октября.

Подробности о реформенном Swift Sport пока не раскрываются, но если опираться на неофициальные рендеры можно рассчитывать на то, что машина получит совершенно новый дизайн и аэродинамический обвес, которого нет у простой модели.

Снимок экрана 2025 10 16 в 07.17.52
Suzuki Swift Sport нового поколения (неофициальный рендер)

Инсайдеры пишут, что под капотом этого хэтчбека разместится 1,4-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 48-вольтовой мягко-гибридной системой. За счет электрического усилителя ДВС двигатель будет иметь более низкую «полку» крутящего момента, что должно позитивным образом сказаться на его динамике.

В продажу новый Suzuki Swift Sport поступит в 2026 году.

Фото:BestCarWeb

