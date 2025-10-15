ДомойАвтоновости сегодняМногоцелевой минивэн Toyota Kayoibako близок к серийной версии

Многоцелевой минивэн Toyota Kayoibako близок к серийной версии

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
58f84fa293247532b96ec01bfc48f48d 1

В 2023 году на выставке «Японской мобильности 2025» Toyota представила новый минивэн Kayoibako. Тогда речь шла о концепт-каре развозного автомобиля, который можно при желании трансформировать в любую машину для мелкого бизнеса или отдыха: от мобильного фудтрака до кемпера. 

В «Тойоте» утверждали, что в будущем у этого шоу-кара появится серийная версия. И, похоже, ее дебют уже не за горами.

По информации японских СМИ, премьера серийного Toyota Kayoibako может состояться уже в конце октября – начале ноября этого года на выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио.

939ed0addb59a0be4eee8526f4f6ae42 1
Концепт-кар Toyota Kayoibako

Скорее всего новый многоцелевой минивэн не будет сильно отличаться от концепта. Габариты прототипа двухлетней давности, напомним, выглядели следующим образом: длина – 4-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,9-метра, колесная база – 2,8-метра. 

Для нужд мелкого бизнеса минивэн с квадратным кузовом можно адаптировать под перевозку небольших партий товара, оснастить полками для демонстрации продукции, добавить сидений для перевозки пассажиров, либо даже переоборудовать в компактный дом на колесах.

368592807b5093c311826f6b30ac3a7b 1
Официальный тизер серийного Toyota Kayoibako

Судя по первому тизеру серийного Kayoibako, машина в отличие от своей концептуальной версии получит традиционные «минивэнные» двери с центральной стойкой, которой не было у прототипа. 

Механическая составляющая этой модели пока засекречена, но, скорее всего, речь будет идти о полноценном электромобиле. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Легендарный родстер Honda S2000 показался в новом поколении

Маленький, но роскошный и быстрый кроссовер Lexus LBX...

Новый агрессивный хэтчбек Subaru покажут в конце октября

Названы 5 японских автомобилей, от которых лучше держаться...

Кроссовер Ford Escape/Kuga показался в новом, маловероятном поколении

Появились первые подробности о новом маленьком внедорожнике Land...

Новый Honda Fit показался в неожиданном виде

Вместительный универсал Toyota с ценой до 1 млн...

Младший брат Toyota Land Cruiser Prado близок к...

Новый Mitsubishi Lancer показали в виде перелицованного Renault...

Kia определилась с датой премьеры нового 5-метрового кроссовера...

Раскрыты 5 худших двигателей Kia всех времен

Новый «вазовский» минивэн Lada вместо Largus готовится к премьере

Новый Honda Odyssey может получить спортивный дизайн и...

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Реальный запас хода гибридного Lexus LX700h оказался почти...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+