Многоцелевой минивэн Toyota Kayoibako близок к серийной версии

В 2023 году на выставке «Японской мобильности 2025» Toyota представила новый минивэн Kayoibako. Тогда речь шла о концепт-каре развозного автомобиля, который можно при желании трансформировать в любую машину для мелкого бизнеса или отдыха: от мобильного фудтрака до кемпера.

В «Тойоте» утверждали, что в будущем у этого шоу-кара появится серийная версия. И, похоже, ее дебют уже не за горами.

По информации японских СМИ, премьера серийного Toyota Kayoibako может состояться уже в конце октября – начале ноября этого года на выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио.

Концепт-кар Toyota Kayoibako

Скорее всего новый многоцелевой минивэн не будет сильно отличаться от концепта. Габариты прототипа двухлетней давности, напомним, выглядели следующим образом: длина – 4-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,9-метра, колесная база – 2,8-метра.

Для нужд мелкого бизнеса минивэн с квадратным кузовом можно адаптировать под перевозку небольших партий товара, оснастить полками для демонстрации продукции, добавить сидений для перевозки пассажиров, либо даже переоборудовать в компактный дом на колесах.

Официальный тизер серийного Toyota Kayoibako

Судя по первому тизеру серийного Kayoibako, машина в отличие от своей концептуальной версии получит традиционные «минивэнные» двери с центральной стойкой, которой не было у прототипа.

Механическая составляющая этой модели пока засекречена, но, скорее всего, речь будет идти о полноценном электромобиле.