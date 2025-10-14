ДомойАвтоновости сегодняНовый Mitsubishi Lancer показали в виде перелицованного Renault Megane Sedan

Новый Mitsubishi Lancer показали в виде перелицованного Renault Megane Sedan

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2025 10 14 в 08.36.14

В 2024 году компания Mitsubishi подала в агентство, специализирующееся на обработке патентных заявок (USPTO), заявление на регистрацию названия Lancer Sportback. Это сразу породило волну слухов о возвращении «Лансера», но с тех пор никаких официальных подробностей об этом проекте не было.

Нет их и сейчас, но в дело вступили независимые дизайнеры, полагающие, что в проекте нового Lancer примет непосредственное участие Renault.

Снимок экрана 2025 10 14 в 08.36.38
Mitsubishi Lancer нового поколения (неофициальный рендер)

Цифровой художник Клебер Сильва (студия KDesignAG) накануне выпустил серию неофициальных рендеров возрожденного Mitsubishi Lancer, который может получить все самые последние визуальные наработки японского автопроизводителя.

Во внешности седана использованы экстерьерные детали модели Eclipse Cross, в том числе ее бампер, двухуровневые фары и необычная решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова, а также задние бумерангообразные фонари и футуристичные колесные диски.

Снимок экрана 2025 10 14 в 08.36.54
Mitsubishi Lancer нового поколения (неофициальный рендер)

Автор изображений полагает, что новый Lancer будет каким-то образом электрифицирован. Рассматриваются варианты с ДВС, гибридами и даже чистыми электромоторами. 

В основу машины может лечь представленный в этом году Renault Megane GrandCoupe, который сейчас предлагается не только на Ближнем Востоке и Африке, но и даже в Европе.

Насколько эти изображения окажутся правдоподобными и будут соответствовать дизайну реального автомобиля, если он действительно находится в разработке, можно будет понять в ближайшие несколько лет. 

Фото:Kleber Silva/KDesignAG

