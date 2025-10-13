ДомойАвтоновости сегодняНасколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия MAZDA SkyActiv G 1.5 1

В 2010 году Mazda представила новое семейство двигателей Skyactiv, которые должны были обеспечить ее машинам снижение расхода топлива без ущерба в управляемости и динамике. Моторы удивляли своей высокой степенью сжатия и непосредственным впрыском, которые тогда не казались надежными. 

С тех пор прошло уже 15 лет и двигатели Skyactiv показали себя крайне выносливыми. Причем настолько, что способны побороться в этой дисциплине даже с легендарными моторами Honda K-Series, пишет авторитетный американский журнал «Jalopnik». Но даже в бочке меда есть ложка дегтя. 

mmb articles multisolution skyactivez05
Двигатель Mazda Skyactiv-G

В 2025 году Mazda удалось выйти в исследовании надежности «J.D.Power» на третье место. И во многом это стало возможно благодаря выносливости ее моторов Skyactiv, которыми комплектуется весь современный модельный ряд компании.

Моторы Skyactiv-G обладают степенью сжатия 14:1, что позволяет выживать больше мощности из каждого хода поршня. Сами поршни также отличаются от своих аналогов куполообразной формой с полостью в верхней центральной части, что обеспечивает более эффективное сгорание топлива. 

Кроме того, моторы «Скайэктив» оснащены более длинными выпускными коллекторами 4-2-1 для уменьшения тепловыделения, а также специальными шатунами и толкателями с роликами для снижения трения. 

В целом, моторы Skyactiv-G показали себя надежными и безотказными при своевременном обслуживании, но в этом мире нет ничего идеального.

mazda mz 5 skyactiv g 2.0 2
Двигатель Mazda Skyactiv

Так, например, у этих двигателей есть проблемы с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Кроме того, они склонны к избыточному образованию нагара (как и любые другие моторы с непосредственным впрыском). 

Назвать на 100-процентов удачным нельзя и дизельный ДВС Skyactiv-D, который в своих первых итерациях «прославился» износом кулачков выпускного распределительного вала на пробегах до 100 тысяч км. 

А чувствительность к качеству топлива и износ турбины на пробегах до 150 тысяч км сделали дизельные «Мазды» не самым интересным вариантом для покупателей (в том числе в России). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mazda
ИСТОЧНИК:Jalopnik

Читайте также:

Последние новости:

Реальный запас хода гибридного Lexus LX700h оказался почти...

Новый Nissan Skyline могут представить уже совсем скоро

Легендарный Mitsubishi 3000GT показали в современном обличии 

Исключительно редкий Mercedes с пробегом в 60 км...

Новый Volkswagen Golf, который ждут в 2029 году,...

В Nissan хотят вернуть спорткупе 200SX Silvia

Появилось первое фото финальной Mitsubishi Delica D:5

Рамный пикап Kia Tasman превратился в продвинутый внедорожник:...

Новый Honda NSX мощностью 1000 л.с. могут представить...

Самый продаваемый кроссовер Toyota оказался еще и самым...

Легендарный вседорожник Mazda Tribute показан на реалистичных изображениях

Роскошный китайский внедорожник за 18 млн рублей обновился...

Новый Nissan Elgrand готов к запуску для жесткой...

Маленькая «зажигалка» Suzuki за небольшие деньги вернется весной...

В интернет просочились подробности о новом Toyota Hilux

Главные премьеры Toyota на автосалоне в Токио: новый...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+