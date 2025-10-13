Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

В 2010 году Mazda представила новое семейство двигателей Skyactiv, которые должны были обеспечить ее машинам снижение расхода топлива без ущерба в управляемости и динамике. Моторы удивляли своей высокой степенью сжатия и непосредственным впрыском, которые тогда не казались надежными.

С тех пор прошло уже 15 лет и двигатели Skyactiv показали себя крайне выносливыми. Причем настолько, что способны побороться в этой дисциплине даже с легендарными моторами Honda K-Series, пишет авторитетный американский журнал «Jalopnik». Но даже в бочке меда есть ложка дегтя.

Двигатель Mazda Skyactiv-G

В 2025 году Mazda удалось выйти в исследовании надежности «J.D.Power» на третье место. И во многом это стало возможно благодаря выносливости ее моторов Skyactiv, которыми комплектуется весь современный модельный ряд компании.

Моторы Skyactiv-G обладают степенью сжатия 14:1, что позволяет выживать больше мощности из каждого хода поршня. Сами поршни также отличаются от своих аналогов куполообразной формой с полостью в верхней центральной части, что обеспечивает более эффективное сгорание топлива.

Кроме того, моторы «Скайэктив» оснащены более длинными выпускными коллекторами 4-2-1 для уменьшения тепловыделения, а также специальными шатунами и толкателями с роликами для снижения трения.

В целом, моторы Skyactiv-G показали себя надежными и безотказными при своевременном обслуживании, но в этом мире нет ничего идеального.

Двигатель Mazda Skyactiv

Так, например, у этих двигателей есть проблемы с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). Кроме того, они склонны к избыточному образованию нагара (как и любые другие моторы с непосредственным впрыском).

Назвать на 100-процентов удачным нельзя и дизельный ДВС Skyactiv-D, который в своих первых итерациях «прославился» износом кулачков выпускного распределительного вала на пробегах до 100 тысяч км.

А чувствительность к качеству топлива и износ турбины на пробегах до 150 тысяч км сделали дизельные «Мазды» не самым интересным вариантом для покупателей (в том числе в России).