ДомойАвтоновости сегодняРеальный запас хода гибридного Lexus LX700h оказался почти 2 раза ниже заявленного

Реальный запас хода гибридного Lexus LX700h оказался почти 2 раза ниже заявленного

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
lexus lx700h 1256257 1

Осенью прошлого года компания Lexus расширила список версий своего флагманского внедорожника LX добавлением к ним гибридного исполнения 700h.

Такие машины приобрели в довесок к 3,5-литровому твин-турбированному бензиновому мотору V6 параллельную электрическую систему, которая в теории должна была заметно повысить дальнобойность внедорожника на полном топливном баке. Но в реальности все оказалось не совсем так, как было задумано.

На днях журнал «The Drive» провел тест гибридного Lexus LX700h и был поражен тому, насколько маленьким оказался запас хода у этого внедорожника. 

Максимальный теоретический показатель дальнобойности этой модели заявлен как 560 км при езде в городе и 600 км при эксплуатации на шоссе. Но по результатам реальных заездов эти цифры оказались заметно ниже.

IMG 0186
Приборная панель Lexus LX700h с запасом хода 280 миль на полном баке (450 км)

По словам журналиста из США, протестировавшего Lexus LX700h, ему удалось проехать на нем 876 миль (почти 1410 км). И ни разу бортовая система не показывала запас хода больше 450 километров после полной заправки, а один раз и вовсе указала, что внедорожник проедет до выключения двигателя всего 422 км. 

Столь низкий запас хода машины может объясняться тем, что инженерам «Лексус» в угоду установки емкого гибридного аккумулятора пришлось сокращать объем топливного бака LX на 12,7-литров.

Это фактически нивелировало сокращение расхода топлива бензиново-электрической системой и даже ухудшило показатели запаса хода машины в сравнении с ее неэлектрифицированной версией. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:The Drive

Читайте также:

Последние новости:

Насколько надежны двигатели Mazda Skyactiv

Новый Nissan Skyline могут представить уже совсем скоро

Легендарный Mitsubishi 3000GT показали в современном обличии 

Исключительно редкий Mercedes с пробегом в 60 км...

Новый Volkswagen Golf, который ждут в 2029 году,...

В Nissan хотят вернуть спорткупе 200SX Silvia

Появилось первое фото финальной Mitsubishi Delica D:5

Рамный пикап Kia Tasman превратился в продвинутый внедорожник:...

Новый Honda NSX мощностью 1000 л.с. могут представить...

Самый продаваемый кроссовер Toyota оказался еще и самым...

Легендарный вседорожник Mazda Tribute показан на реалистичных изображениях

Роскошный китайский внедорожник за 18 млн рублей обновился...

Новый Nissan Elgrand готов к запуску для жесткой...

Маленькая «зажигалка» Suzuki за небольшие деньги вернется весной...

В интернет просочились подробности о новом Toyota Hilux

Главные премьеры Toyota на автосалоне в Токио: новый...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+