Реальный запас хода гибридного Lexus LX700h оказался почти 2 раза ниже заявленного

Осенью прошлого года компания Lexus расширила список версий своего флагманского внедорожника LX добавлением к ним гибридного исполнения 700h.

Такие машины приобрели в довесок к 3,5-литровому твин-турбированному бензиновому мотору V6 параллельную электрическую систему, которая в теории должна была заметно повысить дальнобойность внедорожника на полном топливном баке. Но в реальности все оказалось не совсем так, как было задумано.

На днях журнал «The Drive» провел тест гибридного Lexus LX700h и был поражен тому, насколько маленьким оказался запас хода у этого внедорожника.

Максимальный теоретический показатель дальнобойности этой модели заявлен как 560 км при езде в городе и 600 км при эксплуатации на шоссе. Но по результатам реальных заездов эти цифры оказались заметно ниже.

Приборная панель Lexus LX700h с запасом хода 280 миль на полном баке (450 км)

По словам журналиста из США, протестировавшего Lexus LX700h, ему удалось проехать на нем 876 миль (почти 1410 км). И ни разу бортовая система не показывала запас хода больше 450 километров после полной заправки, а один раз и вовсе указала, что внедорожник проедет до выключения двигателя всего 422 км.

Столь низкий запас хода машины может объясняться тем, что инженерам «Лексус» в угоду установки емкого гибридного аккумулятора пришлось сокращать объем топливного бака LX на 12,7-литров.

Это фактически нивелировало сокращение расхода топлива бензиново-электрической системой и даже ухудшило показатели запаса хода машины в сравнении с ее неэлектрифицированной версией.