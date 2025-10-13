Реальный запас хода гибридного Lexus LX700h оказался почти 2 раза ниже заявленного

Осенью прошлого года компания Lexus расширила список версий своего флагманского внедорожника LX добавлением к ним гибридного исполнения 700h.
Такие машины приобрели в довесок к 3,5-литровому твин-турбированному бензиновому мотору V6 параллельную электрическую систему, которая в теории должна была заметно повысить дальнобойность внедорожника на полном топливном баке. Но в реальности все оказалось не совсем так, как было задумано.
На днях журнал «The Drive» провел тест гибридного Lexus LX700h и был поражен тому, насколько маленьким оказался запас хода у этого внедорожника.
Максимальный теоретический показатель дальнобойности этой модели заявлен как 560 км при езде в городе и 600 км при эксплуатации на шоссе. Но по результатам реальных заездов эти цифры оказались заметно ниже.
По словам журналиста из США, протестировавшего Lexus LX700h, ему удалось проехать на нем 876 миль (почти 1410 км). И ни разу бортовая система не показывала запас хода больше 450 километров после полной заправки, а один раз и вовсе указала, что внедорожник проедет до выключения двигателя всего 422 км.
Столь низкий запас хода машины может объясняться тем, что инженерам «Лексус» в угоду установки емкого гибридного аккумулятора пришлось сокращать объем топливного бака LX на 12,7-литров.
Это фактически нивелировало сокращение расхода топлива бензиново-электрической системой и даже ухудшило показатели запаса хода машины в сравнении с ее неэлектрифицированной версией.