Легендарный Mitsubishi 3000GT показали в современном обличии 

Фанаты JDM знают, что самыми легендарными японскими спортивными купе являются не только Mazda RX-7, Nissan Skyline GT-R и Toyota Supra, но и некоторые другие модели. Одна из них – Mitsubishi 3000GT (он же GTO).

Автомобиль, выпускавшийся в период с 1990 по 2000 годы, считался вершиной дизайнерской и инженерной мысли и оставил после себя решения, которые до сих пор используются даже в самых современных спорткарах.

Рендер нового Mitsubishi 3000GT

Ни о каком возрождении этой модели, разумеется, речи не идет. Но мировые цифровые дизайнеры продолжают мечтать о новом 3000GT и предлагают собственные варианты внешности такой машины.

На днях одним из таких художников стал Ростислав Прокоп из студии «Prokop Design». Специалист по компьютерной графике создал собственную визуализацию нового Mitsubishi 3000GT, если бы такой автомобиль вернулся в строй по состоянию на 2025 год.

Рендер нового Mitsubishi 3000GT

У оригинального спорткупе его современный прообраз может унаследовать общий строгий силуэт. Но ему точно предстоит выделиться новомодной светодиодной оптикой, проходящей по всей ширине капота, агрессивным бампером и воздуховодами, встроенными в задние колесные арки.

Рендер нового Mitsubishi 3000GT

Рельефная и аэродинамичная крыша, а также массивный спойлер на крышке багажника, который в версии оригинального 3000GT VR-4 обладал активной конструкцией, станут вишенкой на торте.

О возрождении этого спортивного купе Mitsubishi пока можно не мечтать, но в будущем возможно все что угодно. Тренд на воскрешение знаменитых спортивных машин нарастает и все идет к тому, что многие известные имена скоро вернутся в строй в виде современных моделей (Toyota Celica, Nissan Silvia и другие).