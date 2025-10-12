Исключительно редкий Mercedes с пробегом в 60 км хотят продать за баснословную сумму

Суперредкий Mercedes, выпущенный в честь легендарного гонщика Стирлинга Мосса, «уйдет с молотка» в конце этого месяца за огромную сумму.

Речь идет о машине SLR McLaren Stirling Moss 2010 года выпуска, построенном на базе классического 300 SLR. Ожидаемая минимальная цена реализации этого лота составляет 3 миллиона 500 тысяч евро или примерно 328 миллионов 650 тысяч рублей.

Mercedes SLR McLaren Stirling Moss 2010, выставленный на аукцион

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss был выпущен 15 лет назад в честь 55-летия победы гонщика Стирлинга Мосса в легендарной гонке «Милле Милья» в Италии. Тираж таких машин составляет всего 75 экземпляров. Предыдущий владелец этого купе проехал на нем всего 60 км.

Автомобиль пребывает в идеальном внешнем и техническом состоянии. В качестве движущей силы машина использует 5,4-литровый мотор V8 с турбонаддувом, развивающий 650 лошадиных сил.

Интерьер Mercedes SLR McLaren Stirling Moss 2010, выставленного на аукцион

Максимальная скорость редкого «Мерседеса» составляет 350 километров в час, а на разгон с места до 100 км/ч у него уходит 3,5-секунды.

Аукционный дом «RM Sotheby’s» подтвердил, что торги по этому лоту завершатся 23 октября. Максимальная цена машины может достигнуть отметки в 4 миллиона евро, что эквивалентно сумме в 375 миллиона 600 тысяч рублей.