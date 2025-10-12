ДомойАвтоновости сегодняИсключительно редкий Mercedes с пробегом в 60 км хотят продать за баснословную...

Исключительно редкий Mercedes с пробегом в 60 км хотят продать за баснословную сумму

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 10 12 в 16.09.50

Суперредкий Mercedes, выпущенный в честь легендарного гонщика Стирлинга Мосса, «уйдет с молотка» в конце этого месяца за огромную сумму. 

Речь идет о машине SLR McLaren Stirling Moss 2010 года выпуска, построенном на базе классического 300 SLR. Ожидаемая минимальная цена реализации этого лота составляет 3 миллиона 500 тысяч евро или примерно 328 миллионов 650 тысяч рублей. 

Снимок экрана 2025 10 12 в 16.09.23
Mercedes SLR McLaren Stirling Moss 2010, выставленный на аукцион

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss был выпущен 15 лет назад в честь 55-летия победы гонщика Стирлинга Мосса в легендарной гонке «Милле Милья» в Италии. Тираж таких машин составляет всего 75 экземпляров. Предыдущий владелец этого купе проехал на нем всего 60 км.

Автомобиль пребывает в идеальном внешнем и техническом состоянии. В качестве движущей силы машина использует 5,4-литровый мотор V8 с турбонаддувом, развивающий 650 лошадиных сил.

Снимок экрана 2025 10 12 в 16.10.03
Интерьер Mercedes SLR McLaren Stirling Moss 2010, выставленного на аукцион

Максимальная скорость редкого «Мерседеса» составляет 350 километров в час, а на разгон с места до 100 км/ч у него уходит 3,5-секунды. 

Аукционный дом «RM Sotheby’s» подтвердил, что торги по этому лоту завершатся 23 октября. Максимальная цена машины может достигнуть отметки в 4 миллиона евро, что эквивалентно сумме в 375 миллиона 600 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:RM Sotheby’s

Читайте также:

Последние новости:

Легендарный Mitsubishi 3000GT показали в современном обличии 

Новый Volkswagen Golf, который ждут в 2029 году,...

В Nissan хотят вернуть спорткупе 200SX Silvia

Появилось первое фото финальной Mitsubishi Delica D:5

Рамный пикап Kia Tasman превратился в продвинутый внедорожник:...

Новый Honda NSX мощностью 1000 л.с. могут представить...

Самый продаваемый кроссовер Toyota оказался еще и самым...

Легендарный вседорожник Mazda Tribute показан на реалистичных изображениях

Роскошный китайский внедорожник за 18 млн рублей обновился...

Новый Nissan Elgrand готов к запуску для жесткой...

Маленькая «зажигалка» Suzuki за небольшие деньги вернется весной...

В интернет просочились подробности о новом Toyota Hilux

Главные премьеры Toyota на автосалоне в Токио: новый...

Suzuki выпустит новый 2-местный спортивный автомобиль по «копеечной»...

Следующий Volkswagen T-Cross может сильно поменяться внешне, технически...

Кроссовер Nissan X-Trail скоро изменится до неузнаваемости

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+