Легендарный вседорожник Mazda Tribute показан на реалистичных изображениях

5-дверный кроссовер Mazda Tribute, который также называли внедорожником из-за схожего дизайна, высокого клиренса и полного привода, был создан усилиями японских инженеров и специалистов Ford. Машина просуществовала с 2000 по 2011 годы и базировалась на «фордовской» платформе CD2.
Вседорожник неплохо чувствовал себя как на североамериканском, так и азиатском рынках, но в конечном счете покинул гамму моделей «Мазда», когда японский автопроизводитель решил стать полностью самостоятельным.
Ходят слухи, что в руководстве Mazda подумывают о том, чтобы вернуть название Tribute в строй. Причем уже точно в виде полноценного внедорожника на лестничной раме.
Гипотетически возможный экстерьер такого автомобиля недавно показал цифровой художник из студии «Digimods Design». Дизайнер подготовил серию спекулятивных рендеров, демонстрирующих потенциальную внешность пока существующего лишь в фантазиях автомобиля.
Внедорожник на изображениях получил ряд отсылок к своему предшественнику. В частности, боковины машины прибрели практически идентичную линию остекления, но спереди и сзади вседорожнику достался современный стиль Mazda, срисованный с последнего поколения кроссовера CX-5.
Речь идет как о решетке радиатора, раскосых фарах и бампере, так и задних фонарях, выполненных в форме бумерангов.
Каковы шансы на возвращение Tribute в виде рамного внедорожника? Они не равны нулю, но очень низкие. По крайней мере пока не станет понятно, где Mazda возьмет рамную платформу для такого автомобиля.