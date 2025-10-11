Легендарный вседорожник Mazda Tribute показан на реалистичных изображениях

5-дверный кроссовер Mazda Tribute, который также называли внедорожником из-за схожего дизайна, высокого клиренса и полного привода, был создан усилиями японских инженеров и специалистов Ford. Машина просуществовала с 2000 по 2011 годы и базировалась на «фордовской» платформе CD2.

Вседорожник неплохо чувствовал себя как на североамериканском, так и азиатском рынках, но в конечном счете покинул гамму моделей «Мазда», когда японский автопроизводитель решил стать полностью самостоятельным.

Ходят слухи, что в руководстве Mazda подумывают о том, чтобы вернуть название Tribute в строй. Причем уже точно в виде полноценного внедорожника на лестничной раме.

Спекулятивный рендер нового Mazda Tribute

Гипотетически возможный экстерьер такого автомобиля недавно показал цифровой художник из студии «Digimods Design». Дизайнер подготовил серию спекулятивных рендеров, демонстрирующих потенциальную внешность пока существующего лишь в фантазиях автомобиля.

Внедорожник на изображениях получил ряд отсылок к своему предшественнику. В частности, боковины машины прибрели практически идентичную линию остекления, но спереди и сзади вседорожнику достался современный стиль Mazda, срисованный с последнего поколения кроссовера CX-5.

Спекулятивный рендер нового Mazda Tribute

Речь идет как о решетке радиатора, раскосых фарах и бампере, так и задних фонарях, выполненных в форме бумерангов.

Каковы шансы на возвращение Tribute в виде рамного внедорожника? Они не равны нулю, но очень низкие. По крайней мере пока не станет понятно, где Mazda возьмет рамную платформу для такого автомобиля.