Маленькая «зажигалка» Suzuki за небольшие деньги вернется весной 2026 года

В начале этого года Suzuki сняла с конвейера «заряженную» версию своего хэтчбека Swift с приставкой «Sport», который выпускался с 2017 года. Но дожидаться возвращения этой 5-дверки придется недолго.

Ожидается, что реформенная «заряженная» модель Suzuki увидит свет уже совсем скоро. Ее премьера, по информации японских СМИ, состоится уже весной 2026 года.

Новый Swift Sport должен отличиться от предшественника внешностью, которая будет основываться на актуальной генерации обычного хэтчбека, представленного в декабре 2023 года.

Неофициальный рендер нового Suzuki Swift Sport

Дополнительные элементы дизайна «подогретой» версии «Свифт» должны включить в себя также аэродинамичные детали на кузове (передний сплиттер, боковые юбки, накладка на задний бампер и спойлер на крышке багажника).

Кроме того, хэтчбеку, скорее всего, будут положены новые спортивные колесные диски и выкрашенные в красный цвет передние тормозные суппорты.

Неофициальный рендер нового Suzuki Swift Sport

Но основные изменения должны произойти с технической стороной машины. По слухам, под капотом нового Swift Sport будет работать модернизированный вариант 1,4-литрового турбомотора, ассистировать которому предстоит 48-вольтовой мягко-гибридной системе. Максимальная мощность этого тандема может достигнуть 150 лошадиных сил. А за счет электрического довеска потребление топлива машиной должно сократиться на 15 процентов.

За счет компактных размеров и низкого веса, а также перенастроенной подвески новый «Свифт Спорт» способен сделать большой шаг вперед с точки зрения управляемости.

Японские инсайдеры полагают, что цена машины будет начинаться от 2 миллионов 300 тысяч иен (1,2-миллиона рублей).