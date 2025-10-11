ДомойАвтоновости сегодняМаленькая «зажигалка» Suzuki за небольшие деньги вернется весной 2026 года

Маленькая «зажигалка» Suzuki за небольшие деньги вернется весной 2026 года

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Screenshot 20240906 085623

В начале этого года Suzuki сняла с конвейера «заряженную» версию своего хэтчбека Swift с приставкой «Sport», который выпускался с 2017 года. Но дожидаться возвращения этой 5-дверки придется недолго.

Ожидается, что реформенная «заряженная» модель Suzuki увидит свет уже совсем скоро. Ее премьера, по информации японских СМИ, состоится уже весной 2026 года.

Новый Swift Sport должен отличиться от предшественника внешностью, которая будет основываться на актуальной генерации обычного хэтчбека, представленного в декабре 2023 года.

01 scoop SWIFT SPORT f 1
Неофициальный рендер нового Suzuki Swift Sport

Дополнительные элементы дизайна «подогретой» версии «Свифт» должны включить в себя также аэродинамичные детали на кузове (передний сплиттер, боковые юбки, накладка на задний бампер и спойлер на крышке багажника).

Кроме того, хэтчбеку, скорее всего, будут положены новые спортивные колесные диски и выкрашенные в красный цвет передние тормозные суппорты.

Снимок экрана 2024 10 01 в 14.21.21
Неофициальный рендер нового Suzuki Swift Sport

Но основные изменения должны произойти с технической стороной машины. По слухам, под капотом нового Swift Sport будет работать модернизированный вариант 1,4-литрового турбомотора, ассистировать которому предстоит 48-вольтовой мягко-гибридной системе. Максимальная мощность этого тандема может достигнуть 150 лошадиных сил. А за счет электрического довеска потребление топлива машиной должно сократиться на 15 процентов.

За счет компактных размеров и низкого веса, а также перенастроенной подвески новый «Свифт Спорт» способен сделать большой шаг вперед с точки зрения управляемости.

Японские инсайдеры полагают, что цена машины будет начинаться от 2 миллионов 300 тысяч иен (1,2-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Новый Nissan Elgrand готов к запуску для жесткой...

В интернет просочились подробности о новом Toyota Hilux

Главные премьеры Toyota на автосалоне в Токио: новый...

Suzuki выпустит новый 2-местный спортивный автомобиль по «копеечной»...

Следующий Volkswagen T-Cross может сильно поменяться внешне, технически...

Кроссовер Nissan X-Trail скоро изменится до неузнаваемости

Один из лучших внедорожникв для охотников и рыбаков...

В России начали продавать новый некитайский кроссовер по...

Новый рамный «внедорожник» Kia «не зашел» австралийцам: компания...

Конкурент «Гелендвагена» от Audi: первое изображение и подробности

На продажу выставлен «Бэтмобиль», сделанный из Mercedes-Benz

Самый большой кроссовер Lexus показан в обновленной версии

4 популярных автомобиля, которые никогда не купят себе...

Купе-кроссовер Volkswagen Nivus может стать гибридом и сменить...

Кроссовер Subaru за 1,2 миллиона рублей разживется новой...

Новый Land Rover Freelander на базе Chery показан...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+