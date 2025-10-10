ДомойАвтоновости сегодняSuzuki выпустит новый 2-местный спортивный автомобиль по «копеечной» цене

Suzuki выпустит новый 2-местный спортивный автомобиль по «копеечной» цене

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2078133 1 1

Слухи о преемнике 2-местного родстера Suzuki Cappuccino, который покинул конвейер в 1997 году, ходят с далекого 2013 года. Но только сейчас они могут материализоваться в нечто осязаемое.

Японские СМИ массово пишут о том, что Suzuki собирается вернуть имя Cappuccino в строй. Причем в том же форм-факторе, что раньше. Автомобилю пророчат статус конкурента Mazda MX-5 и бюджетную цену.

По слухам, длина двухместного родстера увеличится в сравнении с предшественником, достигнув 4-метров. Расстояние между осями должно оказаться близко к 2,5-метрам. 

2078134 1 1
Рендер нового Suzuki Cappucino

О мизерном по объему и маломощном двигателе, который был прерогативой предыдущего Cappuccino, можно будет забыть. В легком и компактном кузове современного варианта этой модели расположится 1,3-литровый бензиновый турбомотор Toyota, отдача которого может составить более 150 лошадиных сил. 

Список трансмиссий, скорее всего, включит в себя как классическую «механику», так и автоматическую коробку передач.

AQABOc6i8XIOUNlk8xAnZN4zCoDj5Gtgz3iQf9Y6d4 DfJft6WugvoPDs ovPdIDW37zfKz25ZFWIhaCTm2E4 XwPpA 1
Оригинальный Suzuki Cappuccino

Визуально возрожденный Cappuccino может унаследовать дизайнерские решения, примененные ранее в проекте новой генерации Suzuki Swift, в том числе схожие фары и решетку радиатора. 

Как и прежде, это будет родстер с задним приводом, настроенной для прохождения крутых поворотов подвеской и невысокой ценой. Ожидается, что стоимость машины  в Японии составит примерно 2,8-миллиона иен, что эквивалентно сумме в 1,5-миллиона рублей.  

Фото:Response, Suzuki

