ДомойАвтоновости сегодняНовый Renault E-Kwid подловили в Бразилии: дебют в 2025 году

Новый Renault E-Kwid подловили в Бразилии: дебют в 2025 году

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия flagra renault kwid etech 1

Renault готовит новый компактный электромобиль, который с обновлением претерпит серьезные изменения и навяжет конкуренцию на рынке Латинской Америки китайскому BYD Dolphin Mini. 

Речь идет о модели E-Kwid. Машина представляет собой разновидность европейского Dacia Spring, который недавно пережил рестайлинг. Автомобили будут отличаться только логотипами и обладать одними и теми же доработками: от нового наружного дизайна до совершенно иной передней панели в салоне. 

2
Обновленный Renault E-Kwid

Судя по первым шпионским фото, как и Dacia Spring, новый Renault Kwid E-Tech отличается приподнятым капотом, высокой решеткой радиатора, совмещенной с фарами, а также светодиодными направляющими со стреловидной подписью и перелицованным передним бампером. 

Сзади хэтчбека расположатся другие светодиодные фонари, переделанный бампер и крышка багажника.

В салоне нового E-Kwid разместится 7-дюймовая цифровая комбинация приборов и 10-дюймовый мультимедийный центр, заимствованный у кроссовера Duster, помимо которых машине будет положено многофункциональное рулевое колесо с шестиугольным ободом, вдохновленное моделью Megane E-Tech. 

novo renault kwid e tech spring extreme 6 painel e cabine
Интерьер обновленной Dacia Spring

Механические изменения в новом электрическом Renault для Южной Америки, скорее всего, не предусмотрят. Сейчас эта модель продается с электромотором мощностью 66 лошадиных сил, разгоняясь с места до 100 км/ч за 14,6-секунды. 

Литий-ионные аккумуляторы также должны остаться прежними (емкостью 26,8 кВт/ч). Запас хода 5-дверки с ними, скорее всего, будет тот же, что и раньше (185 км). 

Поставлять электрический Renault Kwid в Латинскую Америку будут из Китая, где его производством занимается «Рено» в партнерстве с компанией Dongfeng. Продажи машины начнутся уже в этом году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Placaverde, Dacia

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai хочет выпустить 300-сильный Tucson

AAA: чем богаче водитель, тем агрессивнее он ездит...

Новый Hyundai Ioniq 3 хочет стать следующим Veloster

Как долго прослужит Kia Sorento, если регулярно следить...

Автопроизводители массово переходят с гаек на болты: ради...

В Японии ждут ажиотажа на новый кроссовер Toyota:...

Новый Mitsubishi Pajero не станет «японским Range Rover»

Кроссовер Daihatsu начального уровня обновили с «закосом» под...

Самая странная Subaru в истории: без оппозитного двигателя,...

Toyota Fortuner третьего поколения бросит перчатку новому Mitsubishi...

Новый Audi Q7 почти дождался перехода в третье...

Потенциальный новый премьер-министр Японии оказался фанатом Toyota Supra...

Кроссовер на базе хитовой модели Toyota не узнают...

Роскошный минивэн Nissan рвется в новое поколение

Долгожданный маленький внедорожник Toyota будет стоить от 2,2...

Следующее поколение Toyota Corolla отличится новым внешним видом...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+