Новый Renault E-Kwid подловили в Бразилии: дебют в 2025 году

Renault готовит новый компактный электромобиль, который с обновлением претерпит серьезные изменения и навяжет конкуренцию на рынке Латинской Америки китайскому BYD Dolphin Mini.

Речь идет о модели E-Kwid. Машина представляет собой разновидность европейского Dacia Spring, который недавно пережил рестайлинг. Автомобили будут отличаться только логотипами и обладать одними и теми же доработками: от нового наружного дизайна до совершенно иной передней панели в салоне.

Обновленный Renault E-Kwid

Судя по первым шпионским фото, как и Dacia Spring, новый Renault Kwid E-Tech отличается приподнятым капотом, высокой решеткой радиатора, совмещенной с фарами, а также светодиодными направляющими со стреловидной подписью и перелицованным передним бампером.

Сзади хэтчбека расположатся другие светодиодные фонари, переделанный бампер и крышка багажника.

В салоне нового E-Kwid разместится 7-дюймовая цифровая комбинация приборов и 10-дюймовый мультимедийный центр, заимствованный у кроссовера Duster, помимо которых машине будет положено многофункциональное рулевое колесо с шестиугольным ободом, вдохновленное моделью Megane E-Tech.

Интерьер обновленной Dacia Spring

Механические изменения в новом электрическом Renault для Южной Америки, скорее всего, не предусмотрят. Сейчас эта модель продается с электромотором мощностью 66 лошадиных сил, разгоняясь с места до 100 км/ч за 14,6-секунды.

Литий-ионные аккумуляторы также должны остаться прежними (емкостью 26,8 кВт/ч). Запас хода 5-дверки с ними, скорее всего, будет тот же, что и раньше (185 км).

Поставлять электрический Renault Kwid в Латинскую Америку будут из Китая, где его производством занимается «Рено» в партнерстве с компанией Dongfeng. Продажи машины начнутся уже в этом году.