ДомойАвтоновости сегодняMazda намекнула на новое спортивное купе: это наследник RX-7

Mazda намекнула на новое спортивное купе: это наследник RX-7

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия maxresdefault 1 1

Компания Mazda, возможно, готовится вернуть в строй одну из своих самых легендарных моделей. Недавно в японском патентном ведомстве появилась заявка на регистрацию дизайна некой машины, которую связывают с преемником купе RX-7.

Эскизы демонстрируют «низкорослое» купе с мощными пропорциями, плавными линиями кузова и силуэтом, который безошибочно ассоциируется с роторным прошлым «Мазды».

fefm00o50l50cc3ruwjs
Патентное изображение нового спорткупе Mazda

Ранние сообщения об этом проекте от инсайдеров намекали на то, что в нем автопроизводитель из Хиросимы собирается возродить роторную технологию, но не совсем ту, которая использовалась в прежнем RX-7.

Речь идет о так называемой двухроторной системе EV. В ней, если верить слухам, используется роторный двигатель, но не для того, чтобы приводить в движение колеса, а для выработки электричества, которое, в свою очередь, будет генерировать тягу машины.

Mazda Coupe Concept 1024x576 1
Патентное изображение нового спорткупе Mazda

Впрочем, это не единственная возможная силовая установка, которая может достаться новому купе Mazda. В этом году стало известно, что японский автопроизводитель собирается запатентовать новую мягко-гибридную систему, в основе которой также будет роторный мотор.

Мощностные характеристики обеих систем сейчас держатся в строгом секрете.

Дебют нового спортивного купе Mazda должен состояться ориентировочно в 2027 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mazda

Читайте также:

Последние новости:

Новый внедорожник Kia «на раме» показан в естественной...

Владелицу Subaru чуть не развел дилер на 8,5...

Новый флагманский минивэн Nissan готов к выпуску и...

Новый внедорожник Toyota начального уровня раскрывается в подробностях

Второе поколение кроссовера Hyundai Venue представят 4 ноября

У нового европейского аналога Lada Largus уже появились...

Первый нерамный Toyota Land Cruiser раскрывается в деталях

Секретный проект Overfinch обещает самый дорогой Range Rover...

Новый Lexus NX показался на качественных изображениях

Владелец Tesla Model X выяснил, сколько проезжает его...

Мини-версия внедорожника Land Rover Defender показана на первых...

Новый компактный электрический хэтчбек Hyundai показан в серийном...

Пикап Toyota «для бедных» разжился версией с очень...

Новый Hyundai Santa Fe хочет славы Kia Sorento

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер Audi показан...

Новый корейский седан Hyundai Avante хотят сделать похожим...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+