Mazda намекнула на новое спортивное купе: это наследник RX-7

Компания Mazda, возможно, готовится вернуть в строй одну из своих самых легендарных моделей. Недавно в японском патентном ведомстве появилась заявка на регистрацию дизайна некой машины, которую связывают с преемником купе RX-7.

Эскизы демонстрируют «низкорослое» купе с мощными пропорциями, плавными линиями кузова и силуэтом, который безошибочно ассоциируется с роторным прошлым «Мазды».

Патентное изображение нового спорткупе Mazda

Ранние сообщения об этом проекте от инсайдеров намекали на то, что в нем автопроизводитель из Хиросимы собирается возродить роторную технологию, но не совсем ту, которая использовалась в прежнем RX-7.

Речь идет о так называемой двухроторной системе EV. В ней, если верить слухам, используется роторный двигатель, но не для того, чтобы приводить в движение колеса, а для выработки электричества, которое, в свою очередь, будет генерировать тягу машины.

Патентное изображение нового спорткупе Mazda

Впрочем, это не единственная возможная силовая установка, которая может достаться новому купе Mazda. В этом году стало известно, что японский автопроизводитель собирается запатентовать новую мягко-гибридную систему, в основе которой также будет роторный мотор.

Мощностные характеристики обеих систем сейчас держатся в строгом секрете.

Дебют нового спортивного купе Mazda должен состояться ориентировочно в 2027 году.