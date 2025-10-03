Новый Lexus NX показался на качественных изображениях

ДомойАвтоновости сегодняНовый Lexus NX показался на качественных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Компактный кроссовер Lexus NX появился в 2014 году, а четыре года назад перешел во вторую по счету генерацию. Машина пользуется высокой популярностью как на японском рынке, так и за его пределами (в том числе в России). И ориентирована она в основном на женскую аудиторию.

В скором времени этой модели премиального суббренда Toyota предстоит пройти через обновление. Как вместе с ним может поменяться автомобиль на днях взялся предсказать известный цифровой дизайнер «Digimods Design».

Неофициальный рендер обновленного Lexus NX

В проекте концепт-арта нового Lexus NX он черпал вдохновение с современных моделей Lexus, в том числе субкомпактного «паркетника» LBX. Машине на рендерах достались похожие раскосые фары, но собственная массивная решетка радиатора и спортивный бампер. 

Боковины кузова виртуального рестайлингового NX выглядят так же, как раньше, но корма смотрится иначе.

Сзади неофициальному концепту примерили новые фонари, объединенные друг с другом узкой светодиодной полосой, а также бампер с имитацией диффузора и двумя круглыми выхлопными патрубками.

Неофициальный рендер обновленного Lexus NX

Об агрегатных переменах в этой модели пока ничего неизвестно. Скорее всего, реформенный NX сохранит свою нынешнюю линейку двигателей, которая включает в себя как простые бензиновые 2- и 2,5-литровые моторы, так и гибидные силовые установки с максимальным запасом хода на электричестве до 69 км.

Впрочем, не исключено, что выходные характеристики этих агрегатов будут улучшены. 

Справить премьеру рестайлинговый Lexus NX может уже в 2026 году.

Фото:Digimods Design

