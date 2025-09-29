Один из самых дорогих и роскошных кроссоверов Hyundai показан в виде концепт-арта

Дебют модели Genesis GV80, разработанной инженерами Hyundai, состоялся пять лет назад. За этот период машина прошла через обновление, а теперь метит во вторую по счету генерацию.

Один из самых дорогих, роскошных и крупных кроссоверов корейского автопроизводителя обещает оказаться еще привлекательнее и прогрессивнее предшественника.

Как он будет выглядеть накануне пофантазировала студия «NYMammoth», подготовив концепт-арты Genesis GV80 второго поколения.

Рендер второго поколения Genesis GV80

По задумке авторов изображений, решетка радиатора реформенного кроссовера уменьшится в размерах, а внутри нее появится наполнение в виде двойной хромированной сетки.

Два ряда дневных ходовых огней станут уже и ближе друг к другу, а бампер переживет тотальную модернизацию с «закосом» под спортивный стиль.

Рендеры носят исключительно иллюстративный стиль, но подготовившие их художники утверждают, что с вероятностью в 90% новый Genesis GV80 будет выглядеть именно так, как показано на изображениях.

А вот с технической стороной кроссовера сейчас все крайне непонятно. Актуальная модель продается с 2,5- и 3,5-литровыми бензиновыми турбомоторами, но в новой генерации под капот машины сватают гибридную систему с большой дальностью хода на электротяге (EREV) мощностью 300 лошадиных сил.

Презентовать автомобиль собираются в течение 2026 года.