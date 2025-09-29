ДомойАвтоновости сегодняОдин из самых дорогих и роскошных кроссоверов Hyundai показан в виде концепт-арта

Один из самых дорогих и роскошных кроссоверов Hyundai показан в виде концепт-арта

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
60129 5 1

Дебют модели Genesis GV80, разработанной инженерами Hyundai, состоялся пять лет назад. За этот период машина прошла через обновление, а теперь метит во вторую по счету генерацию.

Один из самых дорогих, роскошных и крупных кроссоверов корейского автопроизводителя обещает оказаться еще привлекательнее и прогрессивнее предшественника.

Как он будет выглядеть накануне пофантазировала студия «NYMammoth», подготовив концепт-арты Genesis GV80 второго поколения.

57167 31202 5617 1
Рендер второго поколения Genesis GV80

По задумке авторов изображений, решетка радиатора реформенного кроссовера уменьшится в размерах, а внутри нее появится наполнение в виде двойной хромированной сетки.

Два ряда дневных ходовых огней станут уже и ближе друг к другу, а бампер переживет тотальную модернизацию с «закосом» под спортивный стиль.

Рендеры носят исключительно иллюстративный стиль, но подготовившие их художники утверждают, что с вероятностью в 90% новый Genesis GV80 будет выглядеть именно так, как показано на изображениях.

60129 2 1
Рендеры второго поколения Genesis GV80

А вот с технической стороной кроссовера сейчас все крайне непонятно. Актуальная модель продается с 2,5- и 3,5-литровыми бензиновыми турбомоторами, но в новой генерации под капот машины сватают гибридную систему с большой дальностью хода на электротяге (EREV) мощностью 300 лошадиных сил.

Презентовать автомобиль собираются в течение 2026 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth

Читайте также:

Последние новости:

В Японии удивились экономичностью нового маленького кроссовера Mitsubishi...

Самый роскошный автомобиль Toyota: 5,2-метровый кроссовер со строго...

Самый маленький Toyota Land Cruiser за 2,2 млн...

Возвращение легенды: новый Nissan Skyline точно не будет...

Honda Civic 12 поколения может оказаться близнецом Prelude

Появились подробности о рестайлинге популярного 7-местного минивэна Toyota

«Король пустыни» от Toyota рвется в новое поколение

На продажу выставили редкий рамный внедорожник Lamborghini: его...

Toyota оставляет подсказки: в октябре может дебютировать новое...

Кроссовер Nissan X-Trail могут не узнать в следующем...

Новый флагманский кроссовер BMW X9 показан в неожиданном...

Найдена Ferrari с самым большим пробегом в мире:...

Новый Lexus ES примерил спортивный обвес F-Sport: пока...

Новый легковой грузовичок Toyota поборется за покупателей с...

Проект нового Toyota Land Cruiser «на батарейках» разжился...

Toyota снова оправдывает использование устаревших платформ акцентом на...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+