В Японии удивились экономичностью нового маленького кроссовера Mitsubishi и теперь хотят его себе

Текст: Алиса Шашкова
Кроссовер Mitsubishi X-Force в гибридной модификации HEV был представлен на автосалоне в Бангкоке в марте этого года. Новая версия стала дополнением к простому «паркетнику», очень популярному в странах Юго-Восточной Азии. 

На днях журналисты японского портала «BestCarWeb» протестировали эту машину и оказались очень удивлены ее реальным расходом топлива и другими характеристиками.

Mitsubishi X-Froce HEV

Испытателям понравились габариты машины, которые по их словам близки к моделям Toyota Yaris и Honda Vezel и позволяют легко маневрировать даже на узких улицах Японии. Кроме того, в плюс X-Force был занесен его интерьер, который выглядит более изысканно по сравнению с предыдущими моделями Mitsubishi. 

Интерьер Mitsubishi X-Force HEV

Но самым важным преимуществом машины журналисты из «Страны восходящего солнца» назвали его силовой агрегат, основанный на 1,6-литровом двигателе и электрическом моторе.

Благодаря современным технологиям инженерам удалось довести паспортный расход топлива этой модели до 4-литров на 100 км, однако во время тестов машина показала себя еще экономичнее и на отдельных дистанциях потребляла около 2-литров на 100 километров, поразив журналистов этими цифрами.

Сейчас гибридный X-Force выпускается в Таиланде и недоступен для японских покупателей. Впрочем, ранее руководство Mitsubishi обещало рассмотреть возможность его запуска на других рынках. И Япония не была исключением. 

