На продажу выставили редкий рамный внедорожник Lamborghini: его называют дедушкой Urus

Современное представление об автомобилях Lamborghini связано с низкими клиновидными спорт- и суперкарами ярких цветов, которые ездят по бульварам Монако или набережным Дубая. Но в 1986 году итальянский бренд совершил резкий поворот на неизведанную для себя территорию, выпустив рамный внедорожник LM002.

Существующий всего в количестве 301 экземпляра автомобиль накануне был выставлен на продажу на сайте «Bring a Trailer».

Конкретно этот LM002 появился в 1987 году и изначально находился в Германии, а затем путешествовал между владельцами по Европе: Испании до Нидерландов и Великобритании. В 2025 году машина добралась до США.

Lamborghini LM002 1987 года выпуска, выставленный на торги в США

Автомобиль выделяется своей необычной угловатой внешностью и нетрадиционной конструкцией, сочетающей трубчатую стальную раму с кузовом из алюминия и стекловолокна.

Шестиугольные колесные арки, наружные дверные петли, асимметричный капот и решетка радиатора придают ему сходство с военными машинами.

Интерьер Lamborghini LM002 1987 года выпуска, выставленного на торги в США

В качестве движущей силы внедорожник использует 5,2-литровый бензиновый мотор V12 с шестью карбюраторами Weber и производительными воздушными фильтрами. Результатом стала мощность 455 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента, которые даже сегодня являются достойными для такого большого вездехода.

Вся мощность передается через 5-скоростную механическую трансмиссию ZF и 2-диапазонную «раздатку» на сложную систему полного привода с тремя самоблокирующимися дифференциалами.

Lamborghini LM002 1987 года выпуска, выставленный на торги в США рядом с Lamborghihi Urus

С места до 100 км/ч LM002 разгоняется примерно за 7,7-секунды, одновременно являясь предком и антиподом современного кроссовера Urus.

Появившийся в продаже автомобиль проехал 19 тысяч 581 километр, так что по меркам внедорожников он едва обкатан. На момент публикации этой статьи крайней ставкой за машину на торгах является сумма в 291 тысячу долларов (чуть больше 24 миллионов рублей). До окончания аукциона остается еще 3 дня.