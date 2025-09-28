ДомойАвтоновости сегодняНа продажу выставили редкий рамный внедорожник Lamborghini: его называют дедушкой Urus

На продажу выставили редкий рамный внедорожник Lamborghini: его называют дедушкой Urus

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
the rambo lambo is the urus grandpa looks grumpy and is unapologetically arrogant 258261 1 1

Современное представление об автомобилях Lamborghini связано с низкими клиновидными спорт- и суперкарами ярких цветов, которые ездят по бульварам Монако или набережным Дубая. Но в 1986 году итальянский бренд совершил резкий поворот на неизведанную для себя территорию, выпустив рамный внедорожник LM002.

Существующий всего в количестве 301 экземпляра автомобиль накануне был выставлен на продажу на сайте «Bring a Trailer». 

Конкретно этот LM002 появился в 1987 году и изначально находился в Германии, а затем путешествовал между владельцами по Европе: Испании до Нидерландов и Великобритании. В 2025 году машина добралась до США. 

the rambo lambo is the urus grandpa looks grumpy and is unapologetically arrogant 3 1
Lamborghini LM002 1987 года выпуска, выставленный на торги в США

Автомобиль выделяется своей необычной угловатой внешностью и нетрадиционной конструкцией, сочетающей трубчатую стальную раму с кузовом из алюминия и стекловолокна. 

Шестиугольные колесные арки, наружные дверные петли, асимметричный капот и решетка радиатора придают ему сходство с военными машинами.

the rambo lambo is the urus grandpa looks grumpy and is unapologetically arrogant 14 1
Интерьер Lamborghini LM002 1987 года выпуска, выставленного на торги в США

В качестве движущей силы внедорожник использует 5,2-литровый бензиновый мотор V12 с шестью карбюраторами Weber и производительными воздушными фильтрами. Результатом стала мощность 455 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента, которые даже сегодня являются достойными для такого большого вездехода. 

Вся мощность передается через 5-скоростную механическую трансмиссию ZF и 2-диапазонную «раздатку» на сложную систему полного привода с тремя самоблокирующимися дифференциалами. 

the rambo lambo is the urus grandpa looks grumpy and is unapologetically arrogant 22 1
Lamborghini LM002 1987 года выпуска, выставленный на торги в США рядом с Lamborghihi Urus

С места до 100 км/ч LM002 разгоняется примерно за 7,7-секунды, одновременно являясь предком и антиподом современного кроссовера Urus. 

Появившийся в продаже автомобиль проехал 19 тысяч 581 километр, так что по меркам внедорожников он едва обкатан. На момент публикации этой статьи крайней ставкой за машину на торгах является сумма в 291 тысячу долларов (чуть больше 24 миллионов рублей). До окончания аукциона остается еще 3 дня.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Bring a Trailer

Читайте также:

Последние новости:

Toyota оставляет подсказки: в октябре может дебютировать новое...

Кроссовер Nissan X-Trail могут не узнать в следующем...

Новый флагманский кроссовер BMW X9 показан в неожиданном...

Найдена Ferrari с самым большим пробегом в мире:...

Новый Lexus ES примерил спортивный обвес F-Sport: пока...

Новый легковой грузовичок Toyota поборется за покупателей с...

Проект нового Toyota Land Cruiser «на батарейках» разжился...

Toyota снова оправдывает использование устаревших платформ акцентом на...

Редкий и культовый Mitsubishi 3000GT VR4 продают по...

Новый пикап Renault для бездорожья показан в естественной...

Выяснилось, когда должны впервые показать новый Toyota Hilux

Кроссовер Hyundai по цене ниже Creta готов к...

Самый большой кроссовер Kia показал себя в новом...

Новый рамный внедорожник Toyota «для женщин» начнут продавать...

Новые Mazda MX-5 и Toyota GR86 станут родственниками:...

Возрожденный хэтчбек Toyota Starlet может задержаться в разработке...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+