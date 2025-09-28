ДомойАвтоновости сегодняНовый Lexus ES примерил спортивный обвес F-Sport: пока только виртуально

Новый Lexus ES примерил спортивный обвес F-Sport: пока только виртуально

Текст: Алексей Шмидт
Lexus ES F Sport 3 rfrcd 2 1 2048x1153 1

В апреле этого года Lexus представил новое поколение своего седана ES, сделав его гибридом и полноценным электромобилем на выбор покупателя. Автомобиль серьезно поменялся внешне, оказавшись современнее и привлекательнее предшественников. 

На днях цифровой художник «Theottle» представил несуществующий вариант дизайна нового Lexus ES – F-Sport. Этот пакет предлагался предыдущему ES, но в свежем пока недоступен. 

Lexus ES F Sport 3 rfrcd 1
Рендер нового Lexus ES F-Sport

Автор рендеров переработал переднюю часть кузова Lexus ES 8 поколения, отказавшись в ней от небольшой нижней решетки радиатора в пользу более крупной и агрессивной, срисованной у нового IS. Отдельные элементы бампера в угоду улучшенной спортивности были заострены, а дорожный просвет немного уменьшен.

Следом независимый дизайнер добавил седану новые колесные диски, наделил его корму другим бампером с глянцево-черным диффузором, а также установил хромированные сдвоенные выхлопные трубы и большой черный спойлер на крышке багажника. 

Lexus ES F Sport 3 rfrcd 2
Рендер нового Lexus ES F-Sport

Напомним, новый Lexus ES будет предлагаться как в подзаряжаемой гибридной модификации, так и в полностью электрическом варианте. Мощность первого составит примерно 243 лошадиные силы, а на разгон от 0 до 100 км/ч будет уходить 7,2-секунды. 

Что касается версии «на батарейках», то ее отдача составит 221 или 338 лошадиных сил в зависимости от выбора одномоторной или двухмоторной компоновки. Запас хода в первом случае будет равен 483 километрам, а во втором 402 км соответственно. 

Фото:Theottle

