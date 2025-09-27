Редкий и культовый Mitsubishi 3000GT VR4 продают по цене двух «Айфонов»

Те, кто действительно разбираются в японских спортивных автомобилях, знают, что Mitsubishi 3000GT VR4 является не меньшей легендой JDM, чем Supra MKIV и DF RX-7, а как минимум находящейся на их уровне.

Редкие и культовые купе Mitsubishi сейчас стоят внушительных денег, но один продавец из США по какой-то неизвестной причине решил продать свой 3000GT VR4 всего за 4 тысячи 400 долларов (370 тысяч рублей), что эквивалентно стоимости в России двух новых iPhone 17 Pro Max (256 ГБ).

Одной из «фишек» этой модели из 90-х был поперечно расположенный 3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом, выдающий около 300 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. Помогала ему 5-скоростная МКПП и постоянный полный привод с межосевым дифференциалом с вискомуфтой.

Mitsubishi 3000GT VR4 1991 года выпуска

Для своего времени Mitsubishi 3000GT VR4 считался очень быстрым. От 0 до 100 км/ч такие купе разгонялись за 4,8-секунды.

Что еще важнее, эта модель стала прообразом современных спортивных автомобилей. Mitsubishi 3000GT VR4 оснащался передовыми для своего времени технологиями, в том числе регулируемой подвеской из салона, а также регулируемой выхлопной системой (громко/тихо) и активными аэродинамическими элементами.

Двигатель Mitsubishi 3000GT VR4 1991 года выпуска

Выставленный на продажу экземпляр 1991 производственного года. Таких машин было выпущено примерно 3 тысячи 700, поэтому на сегодняшний день их сохранилось крайне мало.

В объявлении заявлено, что у автомобиля есть некоторые технические проблемы: двигатель дымит из-за плохого уплотнения турбины, неисправен топливный насос, а также существует ряд других мелких и быстроустранимых недостатков.