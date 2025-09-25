Новый суперкар Lexus может появиться позже, чем все думали

Духовный преемник легендарного Lexus LFA в последнее время все чаще появляется в заголовках мировой прессы. Автомобиль, который журналисты называют LFR, должен дебютировать сначала как гоночная машина GT3. Но, если верить последним спекуляциям в СМИ, суперкар может оказаться не готов к ожидаемой премьере в 2026 году в таких гоночных сериях как WEC и IMSA.

Инсайдеры утверждают, что одной из проблем проекта нового Lexus LFR является омологация. Чтобы новый суперкар мог участвовать в гонках он должен соответствовать строгим правилам и быть представленным задолго до начала сезона.

Что еще важнее, гоночный автомобиль и серийный LFR, похоже, будут связаны друг с другом, а значит задержка с появлением одного приведет к тому, что второй дебютирует в продаже гораздо позже, чем предполагалось.

Рендер нового суперкара Lexus LFR (гражданская версия)

Если Lexus не удастся вовремя подготовить свой новый суперкар, то компания пропустит сезон 2026 года и заметно уступит Ferrari, McLaren и Lamborghini, которые уже давно выпускают такие модели и развивают гибридные технологии.

Впрочем, все может быть не так плохо, как кажется. По слухам, Lexus должен сделать официальное заявление до конца 2025 года, обозначив четкие сроки запуска модели LFR. А заявки на омологацию будут намеком на то, что машина имеет шансы появиться в 2026 году.

Если нет, то фанатам японской марки придется скорректировать свои ожидания на тему нового суперкара до конца нынешнего десятилетия.