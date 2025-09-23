Hyundai может полностью поменять раскритикованный дизайн кормы кроссовера Santa Fe

Корейский автопроизводитель Hyundai готовится обновить свой семейный кроссовер Santa Fe. Накануне дизайн-студия «NYMammoth» опубликовала его новые рендерные изображения, подготовленные на основе шпионских фотографий. Судя по ним популярный «паркетник» ждет радикальное преображение кормы в сравнении с предшественником.

Ожидается, что реформенный «Санта Фе» получит узкие вертикальные фонари, которым предстоит дополняться глянцевой черной накладкой на нижней кромке крышки багажника.

Рендер рестайлингового кроссовера Hyundai Santa Fe

Основной стоп-сигнал расположится выше и будет реализован в виде тонкой горизонтальной полосы, а бампер сменит свою конструкцию, обзаведясь двумя отражателями по бокам.

Актуальный Hyundai Santa Fe

Напомним, пятое поколение Hyundai Santa Fe, сейчас представленное на рынке, с момента своего запуска в продажу вызвало немало споров. Машину критиковали за странные задние фонари с H-образным внутренним рисунком, расположенные слишком низко, а также со стороны выглядящие как «кость» или «гантель».

В обновленной версии корейский автопроизводитель собирается избавиться от этих деталей, заменив на менее спорное визуальное решение.

Новая мультимедийная система Hyundai

Инсайдеры из Кореи сообщают, что вместе с кормой переделке подвергнется в том числе салон автомобиля. Машина должна примерить новую мультимедийную систему Pleos Connect с большим планшетным дисплеем, а также поддержкой интеллектуального голосового управления Gleo AI.

При этом серьезных механических изменений в новом Hyundai Santa Fe не ожидается.

Релиз обновленного кроссовера, скорее всего, состоится во второй половине 2026 года.