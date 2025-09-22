ДомойАвтоновости сегодняПопулярный 7-местный минивэн Toyota скоро станет намного агрессивнее, чем был раньше

Популярный 7-местный минивэн Toyota скоро станет намного агрессивнее, чем был раньше

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 22 в 15.59.50

Минивэн Toyota Sienna увидел свет в конце 90-х годов, став автомобилем, который был предназначен исключительно для американского рынка. В 2020-м году машина перебралась в четвертую генерацию, которая стала заметным шагом вперед с точки зрения дизайна относительно предшественницы. А теперь ей предстоит пережить рестайлинг, способный также существенно отразиться на внешности автомобиля.  

Студия цифрового-дизайна «Digimods Design» полагает, что модернизация Sienna пройдет по канонам последних новых моделей Toyota и сделает машину более агрессивной, особенно в варианте обвеса GR (Gazoo Racing). 

Снимок экрана 2025 09 22 в 16.00.26
Неофициальный рендер новой Toyota Sienna

Реформенный минивэн был показан на неофициальных рендерах в разных цветовых вариантах и выделился на фоне своего предшественника полностью переделанной фронтальной частью кузова и кормой.

Снимок экрана 2025 09 22 в 16.00.40
Неофициальный рендер новой Toyota Sienna

Машине достались модернизированные фары измененной формы с новой внутренней графикой и пиксельными ДХО под нижней кромкой капота, переделанная решетка радиатора, занимающая практически всю площадь переднего бампера, а также перелицованная корма с фонарями в стиле свежего Toyota RAV4. 

Снимок экрана 2025 09 22 в 15.59.33
Неофициальный рендер новой Toyota Sienna

О механических переменах в автомобиле пока не сообщается, поэтому, вероятно, он продолжит предлагаться с прежним двигателем.

На рынке США такие машины сейчас продаются исключительно с гибридным силовым агрегатом на базе 2,5-литрового бензинового ДВС. Его мощность в тандеме с электромотором и компактной батареей составляет 246 лошадиных сил.

Презентация модернизированной Toyota Sienna должна состояться в течение следующего года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Представлен концепт-арт нового пикапа Kia на базе GM 

Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda разжился подробностями

Кроссовер Infiniti QX65 первым получит инновационную гибридную систему...

«Заряженный» Honda Prelude Type R показался во всей...

Японские СМИ уверены, что новый хэтчбек Toyota будет...

Показан новый Mitsubishi Eclipse, который все хотят, но...

Ненадежные Toyota существуют: худших назвали их владельцы

Популярный компактный кроссовер Honda дешевле CR-V вот-вот переживет...

Экстремальный кроссовер Dacia на базе Duster представлен в...

Новый маленький многоцелевой минивэн Toyota могут представить уже...

Покупатели сметают новый Toyota Land Cruiser Prado: внедорожник...

Новая Toyota GR Celica показалась в неожиданном виде

Кроссовер Nissan X-Trail нового поколения удивит дизайном и...

Рестайлинг Hyundai Santa Fe может сделать дизайн кроссовера...

Самый надежный автомобильный бренд этого года не Toyota...

Hyundai хочет выпустить внедорожник, который схлестнется с «Гелендвагеном»

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+