Популярный 7-местный минивэн Toyota скоро станет намного агрессивнее, чем был раньше

Минивэн Toyota Sienna увидел свет в конце 90-х годов, став автомобилем, который был предназначен исключительно для американского рынка. В 2020-м году машина перебралась в четвертую генерацию, которая стала заметным шагом вперед с точки зрения дизайна относительно предшественницы. А теперь ей предстоит пережить рестайлинг, способный также существенно отразиться на внешности автомобиля.

Студия цифрового-дизайна «Digimods Design» полагает, что модернизация Sienna пройдет по канонам последних новых моделей Toyota и сделает машину более агрессивной, особенно в варианте обвеса GR (Gazoo Racing).

Неофициальный рендер новой Toyota Sienna

Реформенный минивэн был показан на неофициальных рендерах в разных цветовых вариантах и выделился на фоне своего предшественника полностью переделанной фронтальной частью кузова и кормой.

Неофициальный рендер новой Toyota Sienna

Машине достались модернизированные фары измененной формы с новой внутренней графикой и пиксельными ДХО под нижней кромкой капота, переделанная решетка радиатора, занимающая практически всю площадь переднего бампера, а также перелицованная корма с фонарями в стиле свежего Toyota RAV4.

Неофициальный рендер новой Toyota Sienna

О механических переменах в автомобиле пока не сообщается, поэтому, вероятно, он продолжит предлагаться с прежним двигателем.

На рынке США такие машины сейчас продаются исключительно с гибридным силовым агрегатом на базе 2,5-литрового бензинового ДВС. Его мощность в тандеме с электромотором и компактной батареей составляет 246 лошадиных сил.

Презентация модернизированной Toyota Sienna должна состояться в течение следующего года.