Показан новый Mitsubishi Eclipse, который все хотят, но никогда не увидят

На днях компания Mitsubishi представила новое поколение кроссовера Eclipse Cross, которым оказался перелицованный Renault Scenic E-Tech. Обе машины максимально далеки от истинного «Эклипса», известного фанатам «Митсубиши» по своим динамическим характеристикам и отличной управляемости.

Специально для поклонников этой модели цифровой художник Enoch Gonzales подготовил серию рендеров, которые призваны показать, как мог бы выглядеть современный Mitsubishi Eclipse, если бы ему дали возможность сохранить форм-фактор спортивного купе.

В этом проекте его автор черпал вдохновение с модели второго поколения, выпущенной в 1994 году. Машине добавили современные пропорции и детали, которые сделали ее одновременно ностальгической и прогрессивной.

Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Eclipse (спорткупе)

Автомобиль на рендерах щеголяет узкими светодиодными фарами, прорезанными крылышками, которые направляют воздух в колесные арки, необычным рубленным бампером, профилем с узнаваемым остеклением и потайными дверными ручками, а также задними фонарями с полноразмерной световой панелью.

На рельефном заднем бампере нанесена надпись Eclipse, являющейся отсылкой к третьей генерации этой модели, появившейся на свет в 1999 году, а под ним располагается диффузор и четыре выхлопных патрубка.

Спекулятивный рендер нового Mitsubishi Eclipse (спорткупе)

По задумке художника, под капотом такого купе мог бы расположиться 3-литровый мотор V6 с двойным турбонаддувом, развивающий около 400 лошадиных сил и передающий весь крутящий момент на задние колеса.

Разумеется, ни о каком спортивном Mitsubishi Eclipse, тем более с ДВС, сейчас речи не идет. Японский автопроизводитель максимально углубляется в сегмент кроссоверов и электромобилей. И спортивные автомобили с двигателями внутреннего сгорания сейчес его не интересуют от слова совсем.