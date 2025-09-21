ДомойАвтоновости сегодняПокупатели сметают новый Toyota Land Cruiser Prado: внедорожник резко взлетел в продажах

Покупатели сметают новый Toyota Land Cruiser Prado: внедорожник резко взлетел в продажах

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado всегда был очень популярным автомобилем. Но его новое поколение решило побить по спросу рекорды предшественников.

Накануне появилась официальная статистика реализации Land Cruiser Prado (J250) за прошлый год. Согласно этим данным с выходом свежей генерации этого автомобиля его продажи резко рванули вверх.

Toyota Land Cruiser Prado предыдущего поколения

В 2022 году объем реализации «Прадо» на мировом рынке составлял 103 тысячи 600 единиц в год. В 2023 году этот показатель увеличился до 116 тысяч 700 штук, но дальше произошел еще более мощный скачок. И связан он был с запуском нового поколения внедорожника.

Согласно статистике, с выходом реформенного автомобиля в 2024-м его продажи за неполный год взлетели сразу на 30% – до 151 тысячи 600 штук.

Продажи Toyota Land Cruiser Prado в мире с 2022 по 2024 годы

Напомним, премьера свежего LC Prado (J250) состоялась в конце лета 2023 года, но в дилерские центры на мировой арене автомобиль поступил только в первой половине 2024-го. 

Внедорожник пережил кардинальное внешнее преображение, получив более современный и брутальный дизайн, а также обзавелся новым оснащением. 

Toyota Land Cruiser Prado актуального поколения (J250)

В зависимости от рынка сбыта машину продают с 2,8-литровым турбодизелем, 2,7-литровым бензиновым «атмосферником», а также турбомотором на 2,4-литра. В некоторых странах машина доступна в том числе с полноценной гибридной силовой установкой i-Force Max.

Новые Toyota Land Cruiser Prado сейчас продаются и в России. Ввезенные по «серому» импорту машины стоят от 9 миллионов 950 тысяч рублей.

