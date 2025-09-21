Новая Toyota GR Celica показалась в неожиданном виде

Для поклонников компании Toyota уже давно не секрет, что этот японский автопроизводитель разрабатывает новое поколение купе Celica. В проекте будут принимать участие специалисты гоночного ателье «Тойоты» – Gazoo Racing. И, возможно, постараются сохранить в нем черты предыдущей культовой модели.

На днях художник-визуализатор «Evren Ozgun Spy Sketch» представил собственное мнение по поводу дизайна возрожденной «Селики», выпустив серию неофициальных рендеров такого автомобиля.

Спекулятивный рендер новой Toyota GR Celica

Получившийся на изображениях автомобиль отличается плавными пропорциями кузова, C-образными дневными ходовыми огнями, которые используют другие модели Toyota (от Prius до Camry и RAV4), рельефным капотом и спортивным обвесом с вентиляционными отверстиями за передними крыльями.

Спекулятивный рендер новой Toyota GR Celica

Сзади виртуальному купе достался сквозной блок фонарей, под которым расположилось название модели, утиный спойлер на крышке багажника, имитация диффузора и два крупных выхлопных патрубка, разведенных по разным сторонам бампера.

Спекулятивный рендер новой Toyota GR Celica

Ранее сообщалось, что новая GR Celica будет оснащаться 2-литровым 4-цилиндровым двигателем, который сможет развивать примерно 400 лошадиных сил. Для нее не предусмотрят никакого вида электрификации в отличие от родственной Toyota GR Supra, которая станет гибридом.

Машине будет положена система полного привода, а ее официальный дебют состоится ориентировочно в 2028 году.