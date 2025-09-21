Новая Toyota GR Celica показалась в неожиданном виде

Для поклонников компании Toyota уже давно не секрет, что этот японский автопроизводитель разрабатывает новое поколение купе Celica. В проекте будут принимать участие специалисты гоночного ателье «Тойоты» – Gazoo Racing. И, возможно, постараются сохранить в нем черты предыдущей культовой модели.
На днях художник-визуализатор «Evren Ozgun Spy Sketch» представил собственное мнение по поводу дизайна возрожденной «Селики», выпустив серию неофициальных рендеров такого автомобиля.
Получившийся на изображениях автомобиль отличается плавными пропорциями кузова, C-образными дневными ходовыми огнями, которые используют другие модели Toyota (от Prius до Camry и RAV4), рельефным капотом и спортивным обвесом с вентиляционными отверстиями за передними крыльями.
Сзади виртуальному купе достался сквозной блок фонарей, под которым расположилось название модели, утиный спойлер на крышке багажника, имитация диффузора и два крупных выхлопных патрубка, разведенных по разным сторонам бампера.
Ранее сообщалось, что новая GR Celica будет оснащаться 2-литровым 4-цилиндровым двигателем, который сможет развивать примерно 400 лошадиных сил. Для нее не предусмотрят никакого вида электрификации в отличие от родственной Toyota GR Supra, которая станет гибридом.
Машине будет положена система полного привода, а ее официальный дебют состоится ориентировочно в 2028 году.