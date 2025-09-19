ДомойАвтоновости сегодня«Гелендваген для бедных»: что известно о новом Mercedes Little G

«Гелендваген для бедных»: что известно о новом Mercedes Little G

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
mercedes mini g class autocar render front quarter 1 1

Mercedes-Benz G-Class – очень дорогой внедорожник, который не по карману многим поклонникам штутгартского бренда. Но в ближайшем будущем у этой модели должен появиться более доступный аналог, который называют в прессе «Little G». На днях о нем выяснились свежие подробности.

Как сообщает британский портал «Autocar», новый мини-Гелендваген будет построен на уникальной платформе лестничного типа, а также отличится от оригинала более современным дизайном.

Машине обещают миниатюрное шасси, которое несмотря на компактные габариты будет иметь схожие качества по подвеске и размере колес, что и в случае с настоящим G-Class.

mercedes mini g class autocar render front quarter 2 1
Рендер нового компактного внедорожника Mercedes-Benz

В проекте обещают использовать культовый дизайн актуального «Гелендвагена», но с примесью доработок, благодаря которым внедорожник может примерить даже более современный экстерьер, чем электрический G580 EQ, представленный в прошлом году.

Долгое время ходили слухи, что предлагать «Little G» будут исключительно в электрическом варианте, но просадка в продажах электромобилей во всем мире может заставить Mercedes-Benz остановить выбор на ДВС и сделать свой новый компактный внедорожник гибридом.

pxl 20250907 181511592.mp 1
Официальный тизер нового компактного внедорожника Mercedes-Benz (справа)

Впрочем, пока никаких технических подробностей об этом автомобиле нет от слова «совсем» и даже инсайдеры не спешат делиться слухами о потенциальной механике «засекреченной» штутгартской новинки.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:Autocar

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai выпустит новый рамный грузовик на базе Kia...

Дешевая альтернатива Toyota RAV4 может вдохновиться новым Prius

Популярный 7-местный кроссоверный минивэн Mitsubishi получил новую версию

Xiaomi объявляет срочный отзыв 1/3 проданных седанов SU7

Показана новая очень быстрая Toyota, которая «даст прикурить»...

Новый суперкар Lexus «засветился» на очередных тестах

В Mitsubishi определились с датой запуска и ценой...

Новый внедорожник Nissan хочет «нокаутировать» Toyota LC Prado:...

«Блокбастер бездорожья» Jeep Wrangler нового поколения показан на...

BMW вложил миллиарды в электромобили, а теперь заявляет,...

Кроссоверы и внедорожники, которые прослужат владельцу верой и...

Обновленный премиум-седан BMW 7-Series показался в новом виде

Родной брат Kia Sportage от Hyundai удивит абсолютно...

Идеальный автодом для рыбаков и охотников на базе...

BMW 3-Series не узнают в новом поколении

Космический минивэн Hyundai Staria переделали в уютную спальную...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+