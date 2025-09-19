«Гелендваген для бедных»: что известно о новом Mercedes Little G

Mercedes-Benz G-Class – очень дорогой внедорожник, который не по карману многим поклонникам штутгартского бренда. Но в ближайшем будущем у этой модели должен появиться более доступный аналог, который называют в прессе «Little G». На днях о нем выяснились свежие подробности.

Как сообщает британский портал «Autocar», новый мини-Гелендваген будет построен на уникальной платформе лестничного типа, а также отличится от оригинала более современным дизайном.

Машине обещают миниатюрное шасси, которое несмотря на компактные габариты будет иметь схожие качества по подвеске и размере колес, что и в случае с настоящим G-Class.

Рендер нового компактного внедорожника Mercedes-Benz

В проекте обещают использовать культовый дизайн актуального «Гелендвагена», но с примесью доработок, благодаря которым внедорожник может примерить даже более современный экстерьер, чем электрический G580 EQ, представленный в прошлом году.

Долгое время ходили слухи, что предлагать «Little G» будут исключительно в электрическом варианте, но просадка в продажах электромобилей во всем мире может заставить Mercedes-Benz остановить выбор на ДВС и сделать свой новый компактный внедорожник гибридом.

Официальный тизер нового компактного внедорожника Mercedes-Benz (справа)

Впрочем, пока никаких технических подробностей об этом автомобиле нет от слова «совсем» и даже инсайдеры не спешат делиться слухами о потенциальной механике «засекреченной» штутгартской новинки.