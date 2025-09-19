Дешевая альтернатива Toyota RAV4 может вдохновиться новым Prius

Кроссовер Toyota Corolla Cross представлен на рынке на протяжении уже более 6 лет. В зависимости от страны сбыта машина успел обновиться, но теперь для нее подходит время более серьезной модернизации. Накануне в японские СМИ просочилась информация о второй генерации Corolla Cross, которая может перенять внешность у популярного гибрида Prius актуального поколения.
Японское издание «Apollo News Service» опубликовало первый рендер совершенно новой «Короллы Кросс», на котором автомобиль заметно напоминает нынешний «Тойота Приус». У популярного гибрида реформенный субкомпактный кроссовер, который называют дешевой альтернативой Toyota RAV4, унаследует C-образные блоки дневных ходовых огней.
Переделке в экстерьере машины может подвернуться также бампер, решетка радиатора и частично боковины кузова, которые приобретут слегка иные выштамповки на крыльях.
Инсайдеры прогнозируют, что во втором поколении Corolla Cross получит увеличенные размеры. Длина автомобиля может прибавить 15 мм до 4470 мм, а ширина и высота по 5 мм до 1830 и 1620 мм соответственно. Машина сохранит платформу TNGA-C и будет продаваться с прежней колесной базой.
Что касается мощностных характеристик, то в качестве двигателя для новой «Короллы Кросс» может быть выбран полуторалитровый 4-цилиндровый мотор, а также гибридный силовой агрегат, построенный на его основе.
С переходом в свежую генерацию кроссовер может подорожать примерно на 100 тысяч иен (около 56 тысяч рублей). Сроки начала продаж машины в Японии пока не обозначены, но, скорее всего, автомобиль появится у местных дилеров в течение 2026 года.