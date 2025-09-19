Дешевая альтернатива Toyota RAV4 может вдохновиться новым Prius

ДомойАвтоновости сегодняДешевая альтернатива Toyota RAV4 может вдохновиться новым Prius

Текст: Алексей Шмидт
Кроссовер Toyota Corolla Cross представлен на рынке на протяжении уже более 6 лет. В зависимости от страны сбыта машина успел обновиться, но теперь для нее подходит время более серьезной модернизации. Накануне в японские СМИ просочилась информация о второй генерации Corolla Cross, которая может перенять внешность у популярного гибрида Prius актуального поколения.

Японское издание «Apollo News Service» опубликовало первый рендер совершенно новой «Короллы Кросс», на котором автомобиль заметно напоминает нынешний «Тойота Приус». У популярного гибрида реформенный субкомпактный кроссовер, который называют дешевой альтернативой Toyota RAV4, унаследует C-образные блоки дневных ходовых огней. 

Переделке в экстерьере машины может подвернуться также бампер, решетка радиатора и частично боковины кузова, которые приобретут слегка иные выштамповки на крыльях. 

Рендер Toyota Corolla Cross второго поколения

Инсайдеры прогнозируют, что во втором поколении Corolla Cross получит увеличенные размеры. Длина автомобиля может прибавить 15 мм до 4470 мм, а ширина и высота по 5 мм до 1830 и 1620 мм соответственно. Машина сохранит платформу TNGA-C и будет продаваться с прежней колесной базой. 

Что касается мощностных характеристик, то в качестве двигателя для новой «Короллы Кросс» может быть выбран полуторалитровый 4-цилиндровый мотор, а также гибридный силовой агрегат, построенный на его основе. 

С переходом в свежую генерацию кроссовер может подорожать примерно на 100 тысяч иен (около 56 тысяч рублей). Сроки начала продаж машины в Японии пока не обозначены, но, скорее всего, автомобиль появится у местных дилеров в течение 2026 года.

Фото:Apollo News Service

