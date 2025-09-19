Популярный 7-местный кроссоверный минивэн Mitsubishi получил новую версию

Кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross пользуется большой популярностью на рынке Юго-Восточной Азии, где предлагается с 2017 года. Интерес к машине настолько высок, что местные подразделения «Митсу» то и дело добавляют в портфолио этой модели новые спецверсии. Одна из них недавно была представлена в Таиланде.

Речь идет о новой модификации с названием Play edition, отличающейся эксклюзивными спортивными элементами экстерьера и интерьера, а также гибридной силовой установкой с высокой топливной экономичностью.

Mitsubishi Xpander Cross Play edition

Новая лимитированная версия Xpander Cross использует специальный спортивный аэродинамический пакет, окраску кузова с черной глянцевой крышей, черные наружные зеркала, а также тонированные светодиодные фары и задние фонари.

Дополнительные доработки спецмодификации машины включают также 17-дюймовые пятиспицевые колесные диски, выкрашенные в черную матовую краску.

Внутри автомобиля продолжается черная тема с матово-серебристыми акцентами, которые недоступны ни в одной из комплектаций простых Xpander Cross.

В движение 7-местный бюджетный кросс-минивэн в варианте Play edition приводится за счет новейшего 1,6-литрового гибридного мотора мощностью 116 лошадиных сил, работающего в сочетании с бесступенчатой трансмиссией eCVT. Такие машины способны работать не только на бензине, но и на электротяге (на коротких расстояниях).

Стоимость нового варианта Mitsubishi Xpander Cross в Таиланде составляет 981 тысячу батов или 2,6-миллиона рублей по нынешнему курсу.