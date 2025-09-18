Показана новая очень быстрая Toyota, которая «даст прикурить» гоночным суперкарам

В январе 2022 года Toyota показала новый концепт GT3, который выделялся длинным капотом и массивным задним антикрылом. Считалось, что это предвестник нового гоночного автомобиля «Тойоты», который разработает подразделение японского автопроизводителя Gazoo Racing.

Уже летом этого года японцы привезли на фестиваль в Гудвуде более готовый к выпуску прототип суперкара, который заметно отличался от шоу-кара 3,5-летней давности. Правда показан он был в маскировке, не позволяющей рассмотреть его внешность.

Исправить этот досадный недочет взялся японский инсайдерский портал «BestCarWeb», опубликовавший первый рендер нового Toyota GT Racing Concept в товарном варианте и без какого-либо камуфляжа.

Рендер нового суперкара Toyota GR Super Sport GT3

На изображении видно, что автомобилю предстоит примерить раскосые фары с дополнительными блоками подсветки ниже. В бампер будут интегрированы специальные аэродинамические элементы, а капот примерит крупный воздухозаборник посередине.

Боковины кузова должны приобрести множество мелких и крупных воздуховодов, а также потайные дверные ручки, тогда как корма обзавестись огромным однопалубным антикрылом, установленным на крышке багажника.

Прототип Toyota GT3 Concept

Ожидается, что машина получит название GR Super Sport GT3 и будет принимать участие в гонках класса Grand Turismo 3. Приводить в движение ее предстоит 4-литровому твин-турбированному мотору мощностью около 600 лошадиных сил, но с электрическим довеском отдача двигателя может достигнуть 900 л.с.

Инсайдеры утверждают, что новый суперкар Toyota будет предназначен для эксплуатации только в пределах гоночных трасс и не сможет выезжать на дороги общего пользования. Машину обещают выпустить в 2026 году.