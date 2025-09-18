ДомойАвтоновости сегодняНовый суперкар Lexus «засветился» на очередных тестах

Новый суперкар Lexus «засветился» на очередных тестах

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
lexus lfr looks like the ferrari 12cilindris worst nightmare 12 1

Lexus готовится к бою с современными суперкарами и завершает работы над своим собственным проектом LFR. Духовный преемник культового LFA вот-вот будет представлен официально, а пока его обкатывают в рамках доводочных тестов на дорогах общего пользования в камуфляже.

Предвестник серийного Lexus LFR был представлен в августе. Машину назвали Lexus Sport Concept. С тех пор его товарный вариант был замечен в трех различных конфигурациях на трассе Нюрбургринг (Германия), а теперь попал в объективы фотошпионов на общественных дорогах.

lexus lfr looks like the ferrari 12cilindris worst nightmare 257676 1 1
Тестовый прототип нового суперкара Lexus LFR

Заснятый на тестах экземпляр оснащен крупным передним бампером, широким воздухозаборником на капоте, а также массивным антикрылом сзади. 

Машина точно не пойдет по электрическому пути, на что намекает ее четырехствольный выхлоп сзади. Под капотом этой модели собираются разместить 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом.

lexus lfr looks like the ferrari 12cilindris worst nightmare 22 1
Тестовый прототип нового суперкара Lexus LFR

Помогать ему если и будет, то компактная гибридная система, которая позволит довести максимальную мощность машины до 900 лошадиных сил. По крайней мере на эту цифру указывают некоторые крупные издания.

Предполагается, что этого окажется более чем достаточно, чтобы навязать борьбу за покупателей Ferrari 12Cilindri, который разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,9-секунды и развивает максимальную скорость более 340 километров в час. 

Официальный показ товарного Lexus LFR может состояться в 2026 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Autoevolution

Читайте также:

Последние новости:

Показана новая очень быстрая Toyota, которая «даст прикурить»...

В Mitsubishi определились с датой запуска и ценой...

Новый внедорожник Nissan хочет «нокаутировать» Toyota LC Prado:...

«Блокбастер бездорожья» Jeep Wrangler нового поколения показан на...

BMW вложил миллиарды в электромобили, а теперь заявляет,...

Кроссоверы и внедорожники, которые прослужат владельцу верой и...

Обновленный премиум-седан BMW 7-Series показался в новом виде

Родной брат Kia Sportage от Hyundai удивит абсолютно...

Идеальный автодом для рыбаков и охотников на базе...

BMW 3-Series не узнают в новом поколении

Космический минивэн Hyundai Staria переделали в уютную спальную...

Сотрудник Ford потерял кошелек на заводе: автомеханик нашел...

Существует одна Honda, которая роскошнее Lexus. И это...

Легендарный Nissan R34 Skyline GT-R превратили в держатель...

5,5-метровый китайский пикап BYD Shark превратили в хардкорный...

Jeep Commander следующего поколения показался в новом виде

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+