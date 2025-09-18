Новый суперкар Lexus «засветился» на очередных тестах

Lexus готовится к бою с современными суперкарами и завершает работы над своим собственным проектом LFR. Духовный преемник культового LFA вот-вот будет представлен официально, а пока его обкатывают в рамках доводочных тестов на дорогах общего пользования в камуфляже.

Предвестник серийного Lexus LFR был представлен в августе. Машину назвали Lexus Sport Concept. С тех пор его товарный вариант был замечен в трех различных конфигурациях на трассе Нюрбургринг (Германия), а теперь попал в объективы фотошпионов на общественных дорогах.

Тестовый прототип нового суперкара Lexus LFR

Заснятый на тестах экземпляр оснащен крупным передним бампером, широким воздухозаборником на капоте, а также массивным антикрылом сзади.

Машина точно не пойдет по электрическому пути, на что намекает ее четырехствольный выхлоп сзади. Под капотом этой модели собираются разместить 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом.

Тестовый прототип нового суперкара Lexus LFR

Помогать ему если и будет, то компактная гибридная система, которая позволит довести максимальную мощность машины до 900 лошадиных сил. По крайней мере на эту цифру указывают некоторые крупные издания.

Предполагается, что этого окажется более чем достаточно, чтобы навязать борьбу за покупателей Ferrari 12Cilindri, который разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,9-секунды и развивает максимальную скорость более 340 километров в час.

Официальный показ товарного Lexus LFR может состояться в 2026 году.