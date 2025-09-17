ДомойАвтоновости сегодняИдеальный автодом для рыбаков и охотников на базе Mercedes Sprinter продают за...

Идеальный автодом для рыбаков и охотников на базе Mercedes Sprinter продают за 36 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 4 1

Автомобили Mercedes-Benz Sprinter часто ложатся в основу проектов кемперов, но их редко делают экстремальными и максимально адаптированными для езды по бездорожью. Один из таких примеров накануне был выставлен на продажу в США.

На площадке «Exotic Car Trader» появилось объявление с автодомом, построенным компанией «Rogue Van Company». Машина носит имя Mercedes-Benz Sprinter 2500 Rogue Warrior и основана на штутгартском минивэне 2024 года выпуска.

Автомобиль выделяется своим смелым внешним видом, который должен заинтересовать любителей активного отдыха. Машине достался высокий дорожный просвет с внедорожной подвеской, экспедиционный багажник на крыше с солнечными панелями и боковые лестницы для удобной загрузки снаряжения и «запаска» сзади. 

2 4
Mercedes-Benz Sprinter 2500 Rogue Warrior

Колеса Rogue Warrior обуты в специальные 37-дюймовые «зубастые» шины, позволяющие кемперу легко преодолевать бездорожье. 

Интерьер автомобиля отделан деревом, фрезерованным на заказ, а также может похвастать ковриками из винила. Его изюминкой является интуитивно понятная система подъема и опускания кровати с 15-сантиметровым матрасом из натурального латекса. 

кемпер спринтер мерседес

За счет возможности расширения сидений по бокам высвобождается дополнительное пространство для сна пассажиров ростом до 190 см.

Оснащение внутри включает в себя все, что необходимо для комфортной жизни в дороге. В машине есть полноценная кухня с индивидуальными ящиками и бытовой техникой, импровизированный душ, туалет, два стола, телевизор LG Smart TV, а также предусмотрена поддержка Starlink и LTE для стабильного интернета даже в самой глуши. 

кемпер мередес спринтер

Отопление и кондиционирование салона реализованы посредством мощного кондиционера и двухзонного обогревателя воздуха и воды. Их питание обеспечивается блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью 14 кВт/ч и вторичным генератором, а также системой солнечных панелей. 

Под капотом «Спринтера», переделанного во внедорожный кемпер, работает 2-литровый 4-цилиндровый дизельный турбомотор Mercedes, агрегатированный 9-скоростной автоматической трансмиссией Mercedes 9G-Tronic. Его мощность составляет 168 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 400 Нм. 

Пробег полноприводного автодома составляет менее 2 тысяч километров. Продавец из Калифорнии просит за свой кемпер внушительные 405 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 33 миллиона 645 тысяч рублей по действующему курсу валют.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Exotic Car Trader

Читайте также:

Последние новости:

Родной брат Kia Sportage от Hyundai удивит абсолютно...

BMW 3-Series не узнают в новом поколении

Космический минивэн Hyundai Staria переделали в уютную спальную...

Сотрудник Ford потерял кошелек на заводе: автомеханик нашел...

Существует одна Honda, которая роскошнее Lexus. И это...

Легендарный Nissan R34 Skyline GT-R превратили в держатель...

5,5-метровый китайский пикап BYD Shark превратили в хардкорный...

Jeep Commander следующего поколения показался в новом виде

Забытый концепт Lamborghini уйдет с молотка по цене...

Недорогой кроссовер Mitsubishi, за которым выстраивались очереди, расширяет...

Новый Mini-Land Cruiser от Toyota будет электрическим 

Совершенно новый «премиальный» кроссовер Suzuki уже в разработке

Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard удивит...

На продажу выставлен самый необычный в мире суперкар-амфибия

Долгожданный спорткар Toyota показал себя во всей красе...

Новый «хардкорный» минивэн Toyota, который «уделает» Mitsubishi Delica...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+