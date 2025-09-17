Идеальный автодом для рыбаков и охотников на базе Mercedes Sprinter продают за 36 млн рублей

Автомобили Mercedes-Benz Sprinter часто ложатся в основу проектов кемперов, но их редко делают экстремальными и максимально адаптированными для езды по бездорожью. Один из таких примеров накануне был выставлен на продажу в США.

На площадке «Exotic Car Trader» появилось объявление с автодомом, построенным компанией «Rogue Van Company». Машина носит имя Mercedes-Benz Sprinter 2500 Rogue Warrior и основана на штутгартском минивэне 2024 года выпуска.

Автомобиль выделяется своим смелым внешним видом, который должен заинтересовать любителей активного отдыха. Машине достался высокий дорожный просвет с внедорожной подвеской, экспедиционный багажник на крыше с солнечными панелями и боковые лестницы для удобной загрузки снаряжения и «запаска» сзади.

Mercedes-Benz Sprinter 2500 Rogue Warrior

Колеса Rogue Warrior обуты в специальные 37-дюймовые «зубастые» шины, позволяющие кемперу легко преодолевать бездорожье.

Интерьер автомобиля отделан деревом, фрезерованным на заказ, а также может похвастать ковриками из винила. Его изюминкой является интуитивно понятная система подъема и опускания кровати с 15-сантиметровым матрасом из натурального латекса.

За счет возможности расширения сидений по бокам высвобождается дополнительное пространство для сна пассажиров ростом до 190 см.

Оснащение внутри включает в себя все, что необходимо для комфортной жизни в дороге. В машине есть полноценная кухня с индивидуальными ящиками и бытовой техникой, импровизированный душ, туалет, два стола, телевизор LG Smart TV, а также предусмотрена поддержка Starlink и LTE для стабильного интернета даже в самой глуши.

Отопление и кондиционирование салона реализованы посредством мощного кондиционера и двухзонного обогревателя воздуха и воды. Их питание обеспечивается блоком литий-ионных аккумуляторов емкостью 14 кВт/ч и вторичным генератором, а также системой солнечных панелей.

Под капотом «Спринтера», переделанного во внедорожный кемпер, работает 2-литровый 4-цилиндровый дизельный турбомотор Mercedes, агрегатированный 9-скоростной автоматической трансмиссией Mercedes 9G-Tronic. Его мощность составляет 168 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 400 Нм.

Пробег полноприводного автодома составляет менее 2 тысяч километров. Продавец из Калифорнии просит за свой кемпер внушительные 405 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 33 миллиона 645 тысяч рублей по действующему курсу валют.