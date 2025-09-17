ДомойАвтоновости сегодняКосмический минивэн Hyundai Staria переделали в уютную спальную на колесах

Космический минивэн Hyundai Staria переделали в уютную спальную на колесах

Текст: Михаил Романченко
В 2021 году Hyundai представил новый минивэн с космическим названием Staria (в переводе «Звездочет»), который оказался сменщиком устаревшего вэна H-1. Автомобиль был неплохо принят покупателями и с тех пор постепенно расширяет рынки сбыта, а также список доступных версий.

Накануне стало известно, что у машины появилась новая модификация, получившая название Camper. Автомобиль разработан собственными усилиями Hyundai и позволяет быстро переоборудовать обычный минивэн в уютную спальную на колесах. 

Минивэн выделяется многофункциональным пространством салона со всеми необходимыми удобствами для размещения путешественников. 

Hyundai Staria Camper

В комплектацию Deluxe входят двухспальная кровать и комплект стульев, деревянные шкафы, съемный обеденный стол, двухслойная москитная сетка на заднем борту и боковые москитные сетки на дверях, багажник на крыше, палатка для пикника, огнестойкий и износостойкий пол, а также кондиционер. 

В самом дорогом исполнении арсенал кемпера на базе Hyundai Staria дополняется декоративными перегородками и двухсторонними панелями из массива дерева, навесом из того же материала во всю длину салона и подсветкой с эффектом «звездного неба». 

Hyundai Staria Camper

Кроме того, для автомобиля предлагается смарт-телевизор, который можно заказать в качестве опции.

Окончательная цена кемпера Hyundai Staria не называется и зависит от выбранного оснащения, но стартовая стоимость все же известна – от 50 тысяч долларов или 4,1-миллиона рублей. 

Фото:Hyundai

