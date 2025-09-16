Забытый концепт Lamborghini уйдет с молотка по цене выше 200 миллионов рублей

Некоторые утверждают, что компания Lamborghini уже не та, что была прежде. Ее обвиняют в том, что с 1998 года, когда ее приобрела Audi, итальянский автопроизводитель лишился своих корней.

Для адептов этого мнения накануне появился вариант, который будет доступен для покупки 10 октября. Речь идет об уникальном концепте Pregunta 1998 года, ставшем последним продуктом Lamborghini, реализованным до появления в истории компании концерна VW Group.

Созданный в единственном экземпляре прототип по своей сути является моделью Diablo SV с 5,7-литровым мотором V12, развивающим 530 лошадиных сил. Вся мощность и крутящий момент передаются с этого двигателя на задние колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Автомобиль обладает карбоновым кузовом, окрашенным в матово-серый цвет, множественными вентиляционными отверстиями и прорезями, а также съемной стеклянной крышей.

Внутри Pregunta используется ярко-синяя отделка из алькантары, а также большой селектор переключения передач и лучшая цифровая комбинация приборов из тех, что существовали в конце 90-х.

С 1998 по 2008 год конкретно этим экземпляром Lamborghini Pregunta владела принимавшая участие в его разработке компания Heuliez. Затем машину приобрел частный коллекционер, который провел ее реставрацию.

Уникальный прототип уйдет с молотка в октябре во время автомобильной недели Zoute Grand Prix. Ожидается, что его цена составит от 2,5 до 3,5-миллиона евро или примерно 245 – 342 миллиона рублей.