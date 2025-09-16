ДомойАвтоновости сегодняСовершенно новый «премиальный» кроссовер Suzuki уже в разработке

Совершенно новый «премиальный» кроссовер Suzuki уже в разработке

Текст: Ростислав Архипов
Upcoming Maruti 7 Seater SUV MPV 1

В кулуарах премьеры нового кроссовера Suzuki Victoris гендиректор совместного предприятия Maruti и Suzuki Хисаши Такеучи намекнул на то, что компания разрабатывает новый премиальный вседорожник длиной более 4,5-метров.

Подробности об этом проекте раскрыты не были, но некоторые сведения все же удалось выяснить отдельным СМИ.

Зарубежная пресса утверждает, что речь идет о трехрядном SUV, который будет построен на той же платформе, что и бестселлер Suzuki Grand Vitara. В качестве потенциальных конкурентов этой модели называют семиместные «паркетники» Hyundai Alcazar, Tata Safari и MG Hector Plus.

Копия 7 seater Maruti Grand Vitara SUV 1
Рендер нового 7-местного премиального кроссовера Suzuki

О характеристиках этой модели пока говорить рано, однако существуют высокие шансы, что «Сузуки» применит в ней ту же стратегию, что использовалась в Grand Vitara и совершенно новом «паркетнике» Victoris. 

Автомобиль может приобрести все три варианта моторов, положенных «Гранд Витаре», в том числе газовую силовую установку с топливным баллоном, установленным под кузовом (для высвобождения пространства в багажнике).

Сколько будет стоить автомобиль станет понятно ближе к его официальной премьере, сроки которой пока не раскрываются. Скорее всего Suzuki будет опираться на свою агрессивную ценовую политику и постарается сделать новый 7-местный «премиальный» вседорожник дешевле главного оппонента (Hyundai Alcazar).

Фото:SRK Designs

