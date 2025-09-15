10 автомобилей, которые используют моторы Toyota, но не являются ее собственностью

Toyota славится своими простыми в обслуживании и крепкими моторами, поэтому немудрено, что многие сторонние автопроизводители стремятся воспользоваться этими двигателями. Десятку таких автомобилей накануне раскрыл популярный портал «Jalopnik».

Гибридная Mazda 2 (2022-настоящее время)

Самый маленький хэтчбек «Мазды» выглядит как другие представители этой марки из Хиросимы, но под капотом использует 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель Toyota, состыкованный с электромотором.

Силовая установка заимствована у Yaris Hybrid и выдает около 114 лошадиных сил. Удачно интегрировать этот тандем в Mazda2 удалось благодаря многолетнему сотрудничеству «Тойоты» и «Мазды».

Гибридная Mazda CX-50 (2025)

Еще один пример партнерства Toyota и Mazda, но на этот раз в сегменте кроссоверов. CX-50 комплектуется гибридной установкой на базе 2,5-литрового мотора «Тойоты», максимальная отдача которой составляет 219 лошадиных сил. Помогает ей бесступенчатая автоматическая коробка передач с электронным управлением.

Aston Martin Cygnet (2011-2013)

В начале 2010-х Aston Martin выпустил нетипичный для себя городской автомобиль, который технически представлял собой практически полную копию Toyota iQ. Под капотом такого ситикара скрывался 1,3-литровый рядный 4-цилиндровый мотор, развивающий 97 лошадиных сил. Машина продержалась на рынке всего несколько лет и разошлась суммарным тиражом около 600 единиц.

Citroen C1 (2005-2022)

Автомобиль, ставший частью трехстороннего проекта PSA Peugeot Citroen и Toyota. Результатом этого сотрудничества оказались модели Peugeot 107 и Toyota Aygo, обе из которых комплектовались литровой бензиновой «тройкой» японского производства.

Mitsuoka Orochi (2006-2014)

«Митсуока» построила репутацию компании, выпускающей самые необычные автомобили. И Orochi стала одним из таких примеров.

Автомобиль с крайне нестандартным экстерьером использовал 3,3-литровый мотор V6, заимствованный у Toyota Camry, мощность которого составляла около 230 лошадиных сил.

Lotus Emira (2022 – настоящее время)

Спортивный автомобиль с выдающимися ездовыми повадками, приводящийся в движение 3,5-литровым «наддувным» мотором Toyota. Его мощность варьируется от 400 до 416 лошадиных сил, а ассистирует ему 6-скоростная механическая коробка передач и «автомат».

Chevrolet Nova (1985-1988)

Toyota Corolla, созданная на совместном предприятии General Motors и Toyota в США с шильдиками Chevrolet. В подкапотном пространстве универсала расположился 1,6-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель «Тойоты», прославившийся своей надежностью во всем мире.

Pontiac Vibe (2003-2008)

Автомобиль, появившийся в результате сотрудничества Toyota и General Motors. Машину создали на платформе Corolla, поэтому она опиралась на ее механическую часть, в том числе на знакомый многим 1,8-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 180 лошадиных сил.

Lotus Evora (2009-2021)

Lotus всегда считал легкость машины ее главным качеством. И когда пришло время модернизировать Evora, инженеры не стали ставить какой-нибудь экзотический V8, а обратились к легкому 3,5-литровому V6 Toyota. Первые «Эворы» развивали 276 лошадиных сил, но в финальной версии GT430 были способны выдавать до 430 л.с.

Geo/Chevrolet Prizm (1990-2002)

Автомобиль, внешне представлявший собой компактный седан General Motors, но технически бывший обычной «Короллой». Вместе с двигателями и коробками передач Prizm унаследовал у своей популярной японской родственницы самое важное – ее надежность.