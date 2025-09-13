ДомойАвтоновости сегодняПредставлен идеальный внедорожный автодом для фанатов охоты и рыбалки 

Представлен идеальный внедорожный автодом для фанатов охоты и рыбалки 

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия prenez un ineos grenadier pick up rajoutez lui une cellule arriere pour le camping et vous voila prets pour voyager loin 1

В 2022 году компания Ineos представила свой первый внедорожник Grenadier, а годом спустя у этой модели, позиционирующейся как альтернатива Land Rover Defender, появилась версия в кузове пикап Quartermaster. 

4-дверный «грузовик», оснащенный двигателем BMW недавно лег в основу кемпера, который был построен Ineos в сотрудничестве с итальянской фирмой Cellula Pickup. Автодом точно придется по нраву фанатам активного отдыха, в том числе охотникам и рыбакам.

Копия ineos grenadier quartermaster camper gladiator 3 2 1
Автодом на базе Ineos Grenadier Quartermaster

Премьера машины состоялась на выставке Parma Capmer Show, которая открылась сегодня, 13 сентября, в Италии. Кемпер выделяется классическим кузовом пикапа Grenadier Quartermaster, на грузовой отсек которого водружена жилая надстройка.

Модульная ячейка легко устанавливается на грузовичок и демонтируется благодаря телескопическим ножкам.

et puis quand vous ne voyagez plus vous pouvez toujours laisser la cellule dans le garage et continuez a profiter de votre ineos grenadier quartermaster

Внутри нее сможет разместиться до двух человек, а само пространство выглядит как полноценная микро-квартира на колесах с собственной спальной, обеденной и кухонной зонами. 

interno verde gladiator s optimized 2
la cellule gladiator s promet tout le confort dans un espace restreint

Благодаря тому, что жилой модуль устанавливается на полноценный рамный вездеход с постоянным полным приводом, «понижайкой» и блокируемыми дифференциалами заехать на таком автодоме в самую глушь и выехать из нее будет гораздо проще, чем на других похожих кемперах.

Копия ineos grenadier quartermaster camper gladiator 5 1

Приводить в движение автодом будут те же двигатели BMW, что положены обычным Grenadier. Это 3-литровые рядные «шестерки» мощностью от 249 до 286 лошадиных сил, работающие в связке с 8-скоростным автоматом фирмы ZF. 

Сколько будет стоить жилой модуль для пикапа пока неизвестно, но сам Grenadier Quartermaster сейчас продают в Европе по цене, превышающей отметку в 6 миллионов рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Cellula Pickup

Читайте также:

Последние новости:

В России «рухнула» цена на новый рамный внедорожник...

Новый 5-метровый кроссовер Kia получит брутальную внешность

Флагманский рамный внедорожник Mercedes сделали особенным для Японии

В Deepal считают, что «сделано в Китае» больше не...

Хит среди минивэнов Toyota превратился в привлекательную микро-квартиру...

Любимый автомобиль Джереми Кларксона делал не Ferrari, не...

Короля внедорожных минивэнов могут модернизировать уже в октябре

Обновленный кроссовер Hyundai с дизайном «под Land Rover»...

В России дан старт продажам некитайского седана из...

В Германии продают «Русский Гелендваген» ГАЗ-69М за 2,2...

«Мини-Гелендваген» готовится побороться за покупателей с новым Land...

Показан Hyundai Tucson новой генерации с дизайном «под...

Абсолютно новый Mitsubishi Pajero появится раньше, чем все...

Toyota готовит маленький электрический внедорожник Compact Cruiser EV...

Новый прочный внедорожник BMW G74 на замену «Гелендвагена»...

Представлена компактная внедорожная спальня на колесах с дизайном...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+