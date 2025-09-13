Представлен идеальный внедорожный автодом для фанатов охоты и рыбалки 

В 2022 году компания Ineos представила свой первый внедорожник Grenadier, а годом спустя у этой модели, позиционирующейся как альтернатива Land Rover Defender, появилась версия в кузове пикап Quartermaster.

4-дверный «грузовик», оснащенный двигателем BMW недавно лег в основу кемпера, который был построен Ineos в сотрудничестве с итальянской фирмой Cellula Pickup. Автодом точно придется по нраву фанатам активного отдыха, в том числе охотникам и рыбакам.

Автодом на базе Ineos Grenadier Quartermaster

Премьера машины состоялась на выставке Parma Capmer Show, которая открылась сегодня, 13 сентября, в Италии. Кемпер выделяется классическим кузовом пикапа Grenadier Quartermaster, на грузовой отсек которого водружена жилая надстройка.

Модульная ячейка легко устанавливается на грузовичок и демонтируется благодаря телескопическим ножкам.

Внутри нее сможет разместиться до двух человек, а само пространство выглядит как полноценная микро-квартира на колесах с собственной спальной, обеденной и кухонной зонами.

Благодаря тому, что жилой модуль устанавливается на полноценный рамный вездеход с постоянным полным приводом, «понижайкой» и блокируемыми дифференциалами заехать на таком автодоме в самую глушь и выехать из нее будет гораздо проще, чем на других похожих кемперах.

Приводить в движение автодом будут те же двигатели BMW, что положены обычным Grenadier. Это 3-литровые рядные «шестерки» мощностью от 249 до 286 лошадиных сил, работающие в связке с 8-скоростным автоматом фирмы ZF.

Сколько будет стоить жилой модуль для пикапа пока неизвестно, но сам Grenadier Quartermaster сейчас продают в Европе по цене, превышающей отметку в 6 миллионов рублей.