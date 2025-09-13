Флагманский рамный внедорожник Mercedes сделали особенным для Японии

Mercedes-Benz представил в Японии новый вариант своего знаменитого внедорожника AMG G63. Спецверсия высокопроизводительного «Гелендвагена» получила приставку к названию Black Accent Edition и отличается внешними доработками, а также лимитированным тиражом, который ограничен всего 200 экземплярами.

Новый AMG G63 Black Accent Edition включает в свое оснащение пакеты AMG Night и AMG Night II, которые изначально предлагались для G-Class только в качестве опций. Машине достались черненые логотипы Mercedes-Benz спереди и сзади, а также решетка радиатора, бамперы, колесные арки, наружные зеркала и крыша аналогичного цвета.

Отличить такие автомобили на дороге можно будет также по 22-дюймовым кованым черным колесным дискам с семью спицами и четырем вариантам матовой окраски от компании Manufaktur: Opalis White, Night Black, Olive Green и Kalahari Gold.

Салон AMG G63 Black Accent Edition получит полную кожаную отделку и материалы декора из черного ясеня. Всего на выбор покупателей будет четыре цветовых варианта интерьера: песочно-чёрный, кофейно-коричневый/чёрный, титаново-серый/чёрный и платиново-белый/чёрный.

Оснастить лимитированный AMG G63 собираются 4-литровым бензиновым мотором V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 585 лошадиных сил. Помогать ему предстоит 48-вольтовой системе «мягкого гибрида».

От 0 до 100 км/ч такие внедорожники смогут разгоняться всего за 4,4-секунды, а их цена в Японии составит 35 миллионов 350 тысяч иен (почти 20 миллионов рублей).