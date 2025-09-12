ДомойАвтоновости сегодняКороля внедорожных минивэнов могут модернизировать уже в октябре

Короля внедорожных минивэнов могут модернизировать уже в октябре

Текст: Алиса Шашкова
mitsubishi dx concept 11 mka3 1

Нынешний флагман в линейке минивэнов Mitsubishi Delica пребывает в действующем поколении на протяжении уже 18 лет и заметно устарел в сравнении с предшественниками. Некогда внедорожная модель стала гораздо ближе к легковым автомобилям, но в следующей генерации кое-что может измениться.

По данным инсайдеров, официальный дебют Mitsubishi Delica нового поколения (D:6) может состояться уже в октябре на выставке японской мобильности в Токио.

p 231025 m 1455 img 01
Концепт-кар Mitsubishi D:X

По последним слухам, реформенный минивэн Mitsubishi должен оказаться родным братом свежей генерации Nissan Elgrand. В основу автомобиля может лечь платформа CMF, в которой жесткость кузова машины на скручивание будет увеличена, тем самым обеспечив новой «Делике» лучшую курсовую устойчивость и возможности на бездорожье. 

Кузов одной из самых вместительных моделей «Митсубиши» станет длиннее и шире, что обеспечит ей еще больше свободного пространства в салоне.

Mitsubishi DX Concept Japan Mobility Show 13
Концепт-кар Mitsubishi D:X

Визуал минивэна может повторить шоу-кар D:X Concept, отказавшись от фирменного дизайнерского решения Dynamic Shield. Автомобиль обещает примерить перевернутые Т-образные дневные ходовые огни, высокий дорожный просвет, а также объемный и брутальный кузов. 

Под капотом Delica D:6, по слухам, расположат плагин-гибридную систему PHEV с возможностью подзарядки от электросети. В базовых версиях ожидается наличие 2,2-литрового турбодизеля, который сделает начальную стоимость машины более доступной.

