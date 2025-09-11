ДомойАвтоновости сегодня«Мини-Гелендваген» готовится побороться за покупателей с новым Land Rover Defender Sport

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
mercedes mini g hits the rendering world looking tough and ready for battle 257211 1 1

После множества сообщений в Сети о планах компании Mercedes-Benz выпустить компактный аналог внедорожника G-Class, а также появления официальных тизеров этой модели, спекуляции на тему дебюта автомобиля не утихают. 

Накануне в интернет были загружены очередные неофициальные рендерные изображения, представляющие собой предположения о дизайне этого автомобиля. Машина, которую сейчас в прессе называют «Мини-Геликом», должна навязать борьбу еще не вышедшему в продажу компактному варианту Land Rover Defender (по слухам, машина получит к названию приставку Sport).

mercedes mini g hits the rendering world looking tough and ready for battle 1 1
Рендер нового компактного внедорожника Mercedes-Benz

Выложенные в Сеть рендеры, подготовленные дизайнером «Zeus», демонстрируют виртуальный внедорожник с нескольких ракурсов. На них машина напоминает оригинальный G-Class, в частности его электрическую версию EQ. Автомобиль оснащен круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями, а также вписанными внутрь фар основными блоками светотехники. 

Решетка радиатора выполнена в виде хромированных точек, нанесенных на черную поверхность, а посередине ее красуется большой логотип марки в виде трехлучевой звезды, соединенный с головной оптикой тонкой полосой. 

Машина также оборудована крупным передним бампером с металлическими проушинами для крепления тросов, выпуклыми пластиковыми накладками на арках, а также вертикальными задними фонарями и полноразмерным запасным колесом, скрывающимся под кофром на двери багажника. 

mercedes mini g hits the rendering world looking tough and ready for battle 3 1
Рендер нового компактного внедорожника Mercedes-Benz

Несмотря на потенциальное внешнее сходство с оригинальным Gelandewagen в Mercedes-Benz обещают, что машина не окажется его компактной визуальной копией. Более того, между новинкой штутгартской компании и ее легендарной моделью не будет прямого технического сходства. 

Автомобиль обещают сделать полноценным электромобилем, предложив его с двумя электрическими двигателями мощностью до 483 лошадиные силы. Помогать им предстоит емкой батарее на 94 кВт/ч.

Дебют новой внедорожной модели Mercedes-Benz намечен на 2027 год.

Фото:Zeus/YouTube

